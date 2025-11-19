خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
اهدای تجهیزات ورزشی به زندان آبادان

در ادامه برنامه‌های ارتقاء سلامت و بهبود شرایط زیستی زندانیان، مجموعه‌ای از تجهیزات ورزشی در اختیار زندان آبادان قرار گرفت تا امکان فعالیت بدنی و ایجاد فضای منظم برای ورزش‌های گروهی و فردی در این مرکز فراهم شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان منطقه آزاد اروند، سیدمحمد سیدی، مدیر اجتماعی و محرومیت‌زدایی، با تأکید بر اینکه رسیدگی به سلامت زندانیان بخشی از نگاه انسانی به اصلاح و بازتوانی است، گفت: کیفیت زندگی فقط به بیرون از زندان محدود نمی‌شود. زندانیان هم نیازمند فرصت‌هایی برای تخلیه فشارهای روانی و بازیابی روحیه هستند.

او با اشاره به نقش ورزش در کاهش تنش و تقویت سلامت روان افزود:فعالیت بدنی منظم می‌تواند رفتارهای پرخطر را کاهش دهد و به مددجویان کمک کند دوران حبس را با تعادل بیشتری پشت سر بگذارند.

سیدی توضیح داد:  تهیه این تجهیزات با هدف ایجاد بستری پایدار برای ورزش‌های روزانه انجام شده و ادامه داد: اگر قرار است بازگشت موفق به جامعه اتفاق بیفتد، باید فرصت رشد و بهبود را در همین دوره برای افراد فراهم کنیم.

تجهیزات اهداشده شامل وسایل مورد نیاز برای تمرینات بدنی عمومی، چند دستگاه ورزشی پایه و اقلام مناسب برای فعالیت‌های گروهی است که با همکاری بخش‌های مرتبط در اختیار زندان قرار گرفته است.

 

