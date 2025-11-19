خوزستان در اولویت توسعه شیلات و اقتصاد دریامحور کشور

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، حمزه رستم‌پور در نشست هم‌اندیشی «اقتصاد دریامحور» با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره توسعه سواحل مکران گفت: سال‌ها فرصت‌های این حوزه معطل مانده و اکنون زمان بهره‌برداری از آن رسیده است.

وی صیادان را سربازان بی‌مزد و پاداش دفاع از مرزهای آبی کشور خواند و تصریح کرد: هر ۲۰۰ متر از ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی کشور یک شناور حضور دارد و صیادان نقش بزرگ‌ترین شبکه پدافند غیرعامل کشور را دارند.

رستم‌پور با اشاره به تفاوت شرایط صید در خوزستان و دیگر استان‌های جنوبی گفت: در این استان صید یک معیشت است نه صرفاً فعالیت اقتصادی و باید نگاه حمایتی ویژه‌ای به آن داشت.

او همچنین تعهد داد اعتبار تخصیص‌یافته برای بازسازی ذخایر آبزی نسبت به سال گذشته تا سه برابر افزایش یابد و از همکاری دانشگاه‌ها، محیط زیست و سازمان منطقه آزاد اروند در پروژه‌های تکثیر مصنوعی و مرکز تکثیر استان تشکر کرد.

رئیس سازمان شیلات کشور بر ضرورت مدیریت مشارکتی صید تأکید کرد و گفت: بدون مشارکت واقعی صیادان حفاظت پایدار از ذخایر ممکن نیست.

وی از اولویت‌دهی به مشکلات صیادان استان‌های جنوبی خبر داد و تصریح کرد: صیادی که از کودکی در دریا بوده نباید تا میانسالی بدون ساماندهی رها شود.

رستم‌پور با اشاره به پروژه‌های بزرگ آبزی‌پروری خوزستان، به طرح ۴۲۰۰ هکتاری هندیجان اشاره کرد: می‌تواند حداقل ۲۰ هزار شغل ایجاد کند و ظرفیت خوزستان برای داشتن یک سازمان شیلات مستقل را یادآور شد.

وی همچنین از برنامه ایجاد ۱۰ هزار شغل خانگی با استفاده از حوضچه‌های فایبرگلاس و بتنی خبر داد و افزود: سه میلیارد مترمکعب آب نامتعارف قابل استفاده در خرمشهر، مزیتی بزرگ برای توسعه شیلات استان است.

رستم‌پور با اشاره به سیاست دولت برای مقابله با خشکسالی و حرکت به سوی سواحل گفت: مشکلات انرژی و آب در شیلات به فرصت تبدیل شده و خوزستان بهترین پایلوت برای استفاده از آب‌شیرین‌کن‌ها و گونه‌های مقاوم با ارزش اقتصادی بالاتر خواهد بود. او تأکید کرد که مصوبات این سفر به‌سرعت ابلاغ و اجرا خواهد شد.

