خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سفر وزیر امور اقتصادی و دارایی به منطقه آزاد ارس/ افتتاح پروژه های مهم عمرانی و صنعتی

سفر وزیر امور اقتصادی و دارایی به منطقه آزاد ارس/ افتتاح پروژه های مهم عمرانی و صنعتی
کد خبر : 1716327
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی به‌همراه دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور و استاندار آذربایجان شرقی فردا با هدف افتتاح چند پروژه‌ عمرانی و تولیدی و دیدار با فعالان اقتصادی به منطقه آزاد ارس سفر می‌کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از  اداره کل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد ارس، در جریان این سفر رسمی که با حضور دکتر سیدعلی مدنی زاده ، وزیر امور اقتصادی و دارایی، دکتر رضا مسرور، دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور و دکتر بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی انجام می‌شود نشست مشترک با سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی، بازدید از واحدهای گلخانه ای و بهره‌برداری از سه پروژه مهم عمرانی و تولیدی در دستور کار قرار دارد.  

در این سفر سه پروژه شاخص منطقه آزاد ارس شامل شریان کریدور اوراسیا که مزین به نام شهدای اقتدار شده است و پالایشگاه سوان ارس و کارخانه فولاد تاو استیل به‌صورت رسمی افتتاح و بهره‌برداری خواهد شد. مجموع سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای این ۳ پروژه‌ بالغ بر ۱۴ هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال است.

در حاشیه این سفر نشست مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی با مدیران، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران منطقه آزاد ارس برگزار می‌شود تا موانع، ظرفیت‌ها و چشم‌انداز توسعه سرمایه‌گذاری و اقتصاد صادرات‌محور در این منطقه بررسی شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب