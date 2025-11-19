سفر وزیر امور اقتصادی و دارایی به منطقه آزاد ارس/ افتتاح پروژه های مهم عمرانی و صنعتی

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد ارس، در جریان این سفر رسمی که با حضور دکتر سیدعلی مدنی زاده ، وزیر امور اقتصادی و دارایی، دکتر رضا مسرور، دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور و دکتر بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی انجام می‌شود نشست مشترک با سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی، بازدید از واحدهای گلخانه ای و بهره‌برداری از سه پروژه مهم عمرانی و تولیدی در دستور کار قرار دارد.

در این سفر سه پروژه شاخص منطقه آزاد ارس شامل شریان کریدور اوراسیا که مزین به نام شهدای اقتدار شده است و پالایشگاه سوان ارس و کارخانه فولاد تاو استیل به‌صورت رسمی افتتاح و بهره‌برداری خواهد شد. مجموع سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای این ۳ پروژه‌ بالغ بر ۱۴ هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال است.

در حاشیه این سفر نشست مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی با مدیران، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران منطقه آزاد ارس برگزار می‌شود تا موانع، ظرفیت‌ها و چشم‌انداز توسعه سرمایه‌گذاری و اقتصاد صادرات‌محور در این منطقه بررسی شود.

