نهمین دوره مسابقات قرآنی ارس برگزار میشود
معاون فرهنگی اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس از برگزاری نهمین دوره مسابقات قرآن، اذان و نهجالبلاغه در این منطقه خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، محمد مسعودی نیا با اعلام این خبر گفت: مسابقات قرآن، اذان و نهجالبلاغه منطقه آزاد ارس از سال ۱۳۹۲ آغاز شدهاست و امسال نیز نهمین دوره این مسابقات همانند سنوات گذشته برگزار خواهد شد.این رویداد یکی از باسابقهترین و گستردهترین برنامههای فرهنگی منطقه است که با هدف ترویج فرهنگ قرآنی و انس بیشتر شهروندان با مفاهیم کتاب الهی و معارف علوی امسال نیز میزبان علاقهمندان در رشتهها و ردههای مختلف سنی خواهد بود.
مسعودینیا افزود: نهمین دوره مسابقات به عنوان بزرگترین رویداد قرآنی منطقه ارس ویژه شهروندان منطقه آزاد ارس، شهرستانهای جلفا و خداآفرین و همچنین کارکنان سازمان منطقه آزاد ارس برگزار میشود.
او با اشاره به تنوع رشتهها و حضور گسترده شرکتکنندگان گفت: در این دوره از مسابقات شرکتکنندگان در رشتههای مختلف از جمله قرائت، ترتیل، حفظ تخصصی، حفظ عمومی، اذان، مداحی، صحیحخوانی، نهجالبلاغه، مفاهیم، احکام و عکاسی به رقابت میپردازند. همچنین این رقابتها در سه گروه سنی زیر ۱۰ سال (ویژه خردسالان)، زیر ۱۵ سال و بالای ۱۵ سال برگزار میشود.
معاون فرهنگی اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس اضافه کرد: با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم توجه عمیقتر به مفاهیم قرآن کریم، در این دوره از مسابقات بخش ویژهای به تفسیر و مفاهیم قرآنی، ۵۰ خطبه منتخب از نهجالبلاغه و احکام عمومی نوجوانان اختصاص یافته است.
مسعودی نیا در ادامه در خصوص زمان و شرایط ثبت نام در مسابقات اظهار داشت: بر اساس زمانبندی اعلامشده علاقهمندان تا ۱۵ آذرماه فرصت دارند برای ثبتنام و شرکت در جشنواره قرآنی ارس اقدام کنند. همچنین شرکتکنندگان میتوانند از طریق مؤسسات قرآنی، دارالقرآن آموزش و پرورش شهرستانهای جلفا و خداآفرین، اداره تبلیغات اسلامی و حوزه علمیه فاطمیه جلفا نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
مسعودی نیا در پایان یادآور شد: اطلاعات تکمیلی شامل فراخوان، آییننامه داوری، منابع کتبی، زمان و مکان برگزاری مسابقات از طریق سایت رسمی و پایگاه اطلاعرسانی سازمان منطقه آزاد ارس و شبکههای اجتماعی این منطقه منتشر خواهد شد.