خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نهمین دوره مسابقات قرآنی ارس برگزار می‌شود

نهمین دوره مسابقات قرآنی ارس برگزار می‌شود
کد خبر : 1716231
لینک کوتاه کپی شد.

معاون فرهنگی اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس از برگزاری نهمین دوره مسابقات قرآن، اذان و نهج‌البلاغه در این منطقه خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، محمد مسعودی نیا با اعلام این خبر گفت: مسابقات قرآن، اذان و نهج‌البلاغه منطقه آزاد ارس از سال ۱۳۹۲ آغاز شده‌است و امسال نیز نهمین دوره این مسابقات همانند سنوات گذشته برگزار خواهد شد.این رویداد یکی از باسابقه‌ترین و گسترده‌ترین برنامه‌های فرهنگی منطقه است که با هدف ترویج فرهنگ قرآنی و انس بیشتر شهروندان با مفاهیم کتاب الهی و معارف علوی امسال نیز میزبان علاقه‌مندان در رشته‌ها و رده‌های مختلف سنی خواهد بود.  

مسعودی‌نیا افزود: نهمین دوره مسابقات به عنوان بزرگ‌ترین رویداد قرآنی منطقه ارس ویژه شهروندان منطقه آزاد ارس، شهرستان‌های جلفا و خداآفرین و همچنین کارکنان سازمان منطقه آزاد ارس برگزار می‌شود.  

او با اشاره به تنوع رشته‌ها و حضور گسترده شرکت‌کنندگان گفت:  در این دوره از مسابقات شرکت‌کنندگان در رشته‌های مختلف از جمله قرائت، ترتیل، حفظ تخصصی، حفظ عمومی، اذان، مداحی، صحیح‌خوانی، نهج‌البلاغه، مفاهیم، احکام و عکاسی به رقابت می‌پردازند. همچنین این رقابت‌ها در سه گروه سنی زیر ۱۰ سال (ویژه خردسالان)، زیر ۱۵ سال و بالای ۱۵ سال برگزار می‌شود.  

معاون فرهنگی اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس اضافه کرد:  با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم توجه عمیق‌تر به مفاهیم قرآن کریم، در این دوره از مسابقات بخش ویژه‌ای به تفسیر و مفاهیم قرآنی، ۵۰ خطبه منتخب از نهج‌البلاغه و احکام عمومی نوجوانان اختصاص یافته است.  

مسعودی نیا در ادامه در خصوص زمان و شرایط ثبت نام در مسابقات اظهار داشت: بر اساس زمان‌بندی اعلام‌شده علاقه‌مندان تا ۱۵ آذرماه فرصت دارند برای ثبت‌نام و شرکت در جشنواره قرآنی ارس اقدام کنند.  همچنین شرکت‌کنندگان می‌توانند از طریق مؤسسات قرآنی، دارالقرآن آموزش و پرورش شهرستان‌های جلفا و خداآفرین، اداره تبلیغات اسلامی و حوزه علمیه فاطمیه جلفا نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.  

مسعودی نیا در پایان یادآور شد: اطلاعات تکمیلی شامل فراخوان، آیین‌نامه داوری، منابع کتبی، زمان و مکان برگزاری مسابقات از طریق سایت رسمی و پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان منطقه آزاد ارس و شبکه‌های اجتماعی این منطقه منتشر خواهد شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب