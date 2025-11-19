تأکید بر توسعه همکاریهای بندری و دریایی در شمال کشور؛
بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی از زیرساختهای بندری و لجستیکی منطقه آزاد انزلی
سعید رسولی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور با حضور در منطقه آزاد انزلی، روند تحول زیرساختهای بندری و لجستیکی این منطقه و جایگاه آن در شبکه حملونقل کشور را مورد ارزیابی قرار داد.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد انزلی، این بازدید نهتنها معطوف به مشاهده پروژهها، بلکه فرصتی برای گفتوگوهای کارشناسی درباره چشمانداز توسعه دریامحور شمال کشور بود؛ گفتوگوهایی که با همراهی مصطفی طاعتی مقدم، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی و معاونین وی انجام شد و محور آن تقویت نقش بندر کاسپین در مسیرهای ترانزیتی بینالمللی بود.
در جریان بازدید از اسکلهها، محوطههای عملیاتی، پایانههای کالایی و طرحهای توسعهای بندر کاسپین، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی گزارشی از دستاوردهای منطقه در حوزه حملونقل دریایی، رشد عملیات کانتینری، توسعه زیرساختهای لجستیکی و ظرفیتهای در حال بهرهبرداری ارائه کرد؛ گزارشی که نشان میداد بندر کاسپین در حال تبدیلشدن به یکی از گرههای اصلی مبادلات دریایی در شمال کشور است.
رسولی نیز با اشاره به موقعیت ویژه منطقه آزاد انزلی در اتصال کریدورهای شمال–جنوب و شرق–غرب، تأکید کرد که بندر کاسپین میتواند به یکی از موتورهای محرک تجارت دریایی کشور تبدیل شود. وی بر ضرورت تسریع در هماهنگیهای اجرایی، توسعه همکاریهای بینبخشی و پیگیری پروژههای مشترک دو مجموعه برای بهرهبرداری حداکثری از ظرفیتهای موجود تأکید کرد.