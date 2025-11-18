مراسم تکریم و معارفه فرمانده پلیس فرودگاه کیش؛
امنیت فرودگاه، ستون اعتماد عمومی و زیربنای توسعه هوانوردی
آیین تکریم سرهنگ علی حاجیپور و معارفه سرهنگ رضا جباری بهعنوان فرمانده جدید پلیس فرودگاه بینالمللی کیش با حضور مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای کیش، فرمانده پلیس فرودگاههای کشور، فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش و جمعی از فرماندهان ارشد پلیس، مدیران اجرایی، مسئولان منطقه آزاد و ائمه جمعه کیش برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای کیش، عزتاله محمدی، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت در آیین معارفه فرمانده جدید پلیس فرودگاه بینالمللی کیش طی سخنانی جامع و تخصصی، با اشاره به موقعیت مهم فرودگاه کیش بهعنوان سومین فرودگاه پرتردد کشور، بر نقش امنیت بهعنوان زیربنای اعتماد و توسعه تأکید کرد و گفت: امنیت فرودگاه، نه فقط یک الزام عملیاتی، بلکه ستون اصلی اعتماد عمومی و شرط بنیادی استمرار فعالیتهای هوانوردی است.
امروز تمامی استانداردها و توصیهنامههای ایکائو، بهویژه در چارچوب ضمیمه ۱۷ (Annex 17)، بر این اصل تأکید دارند که امنیت باید یک فرایند پویا، هوشمند و مبتنی بر مدیریت ریسک باشد؛ فرایندی که تنها با همکاری هماهنگ همه واحدها و سازمانهای ذیربط محقق میشود.
وی در تبیین چارچوبهای امنیتی ایکائو افزود: کوچکترین غفلت در محیط فرودگاهی میتواند پیامدهای بزرگ و گاه جبرانناپذیر داشته باشد. ایکائو ما را ملزم میکند که پیشگیری را مقدم بر مقابله بدانیم؛ از کنترل دسترسیها تا پایش رفتارهای مشکوک، از حفاظت محوطهها و باندها تا ارزیابی پیوسته تهدیدها و آسیبپذیریها.
محمدی با اشاره به نقش پلیس فرودگاه کیش عنوان کرد: امنیت فرودگاهی مسئولیتی چندلایه و حساس است که اجرای دقیق آن تنها با حضور نیروهای متخصص و منضبط امکانپذیر میشود. پلیس فرودگاه در این میان نقشی محوری دارد؛ نقشی که امنیت پرواز، آرامش مسافران و اعتبار فرودگاه بر آن بنا شده است.
وی امنیت را نه یک ساختار فنی، بلکه یک فرهنگ سازمانی توصیف کرد و گفت: در فرهنگ امنیت، هر کارمند، پیمانکار و اپراتور یک ضامن امنیت است. حفظ و ارتقای این فرهنگ مسئولیت مشترک همه ماست.
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای کیش در ادامه با اشاره به راهاندازی زنجیره کامل خدمات هوانوردی، توسعه هوشمندسازی، پویایی عملیاتی و ریسکپذیری حرفهای در فرودگاه کیش بیان کرد: متعهد هستیم تمامی فرآیندها، تجهیزات و رویهها را با استانداردهای روز ایکائو همسو نگه داریم و با ارتقای توان انسانی و بهرهگیری از فناوریهای نوین، محیطی ایمن، پایدار و قابل اعتماد برای مسافران، ایرلاینها و شرکای عملیاتی ایجاد کنیم.
وی همچنین با اشاره به اجرای ۶ پروژه فرودگاهی با بیش از ۱۵ هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری در ماه جاری گفت: این پروژهها با هدف ارتقای سطح ایمنی، ظرفیت و خدمات اجرا شده و در کنار تلاش پلیس فرودگاه، بستری مطمئن برای سفرهای هوایی به مقصد کیش ایجاد کردهاند.
برخورد شایسته با مردم در راس تعاملات پلیس فرودگاهی قرار دارد
سردار ابراهیم حاجیحسینلو فرمانده پلیس فرودگاههای کشور، با تأکید بر رویکرد مردممحور پلیس، تصریح کرد: برخورد شایسته، محترمانه و حرفهای با مسافران، همواره در صدر وظایف و رفتار نیروهای پلیس فرودگاههای کشور قرار دارد.
وی با اشاره به اهمیت تقویت هماهنگیهای سازمانی در ارائه خدمات انتظامی و امنیتی اظهار داشت: مبارزه جدی با قاچاق کالا، ارز و مواد مخدر همچنان از اولویتهای اصلی پلیس فرودگاهی کشور است. فرمانده پلیس فرودگاهها همچنین رفتار نیروهای انتظامی را نماد نجابت، اقتدار و سرمایه اجتماعی پلیس دانست و یادآور شد که تاکنون هیچگونه حادثه سوءامنیتی در فرودگاههای کشور رخ نداده است.
سردار حاجیحسینلو تأمین محیطی امن و آرام برای سفرهای هوایی را مأموریت محوری پلیس فرودگاهها عنوان کرد و با اشاره به نقش جزیره کیش در میزبانی میلیونها گردشگر داخلی و خارجی، امنیت موجود در جزیره را عامل اصلی استمرار این حجم از ترددها دانست.
وی با تأکید بر اینکه امنیت نعمتی الهی است و باید با اخلاقمداری، مسئولیتپذیری، پاسخگویی و انجاموظیفه همراه باشد، افزود: امنیت زمانی پایدار خواهد بود که در کنار آن رفاه، آرامش و پشتیبانی اجتماعی نیز تقویت شود. او امنیت پروازها را همتراز با امنیت اجتماعی دانست و نقشی مؤثر در رونق تجارت و گردشگری معرفی کرد.
فرمانده پلیس فرودگاههای کشور در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: با وجود تلاشهای دشمنان برای ایجاد ناامنی و ناکارآمد نشان دادن جمهوری اسلامی، بهواسطه تلاشهای نیروهای نظامی و انتظامی و هدایتهای رهبر معظم انقلاب، ایران همچنان پرچمدار امنیت پایدار و شایسته در منطقه است.
۲۳ هزار پرواز سالانه، نماد امنیت و ایمنی پایدار فرودگاه
نصرالله زمانی، مدیرکل فرودگاه کیش، در آیین معارفه فرمانده جدید پلیس فرودگاه با اشاره به جایگاه فرودگاه کیش به عنوان یکی از ۱۰ فرودگاه بینالمللی کشور گفت: این فرودگاه تابع قوانین و استانداردهای بینالمللی است و تمامی ضوابط امنیتی و ایمنی باید در خدمات هوایی رعایت شود.
وی با تأکید بر ایمنی و امنیت مطلوب فرودگاه کیش افزود: سفر بیش از سه میلیون مسافر ایرانی به جزیره و انجام بالغ بر ۲۳ هزار پرواز سالانه نشان میدهد که استانداردهای امنیتی و کیفیت خدمات در این فرودگاه در سطح بالایی قرار دارد.
مدیرکل فرودگاه کیش با اشاره به تلاش گسترده تمامی عوامل فرودگاهی در حوزههای ایمنی، خدمات، امنیت و پشتیبانی بیان کرد: بر اساس آخرین نظرسنجیها، بیش از ۸۵ درصد مسافران از وضعیت خدمات فرودگاه رضایت دارند؛ این رقم در کشور نمونه است.
زمانی در پایان تصریح کرد: تسهیلات ویژه و ارائه خدمات سریع در فرودگاه کیش سبب شده است این فرودگاه در بالاترین رده ایمنی و امنیتی میان فرودگاههای کشور قرار گیرد و سفرهای هوایی به مقصد کیش با آرامش و اعتماد کامل انجام شود.
امنیت پایدار و خدمات پلیسی ارتقایافته، پشتوانه رشد گردشگری و افزایش سفرهاست
سرهنگ نبیالله قاسمی، فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش نیز در آیین معارفه فرمانده جدید پلیس فرودگاه با تشریح رویکردهای نوین انتظامی، از تداوم اقدامات تحولی پلیس در مسیر خدمترسانی به مردم و تأمین امنیت پایدار در جزیره خبر داد و گفت: پلیسهای تخصصی با ارتقای مهارت، ساختار و تجهیزات، نقش مهمی در افزایش کیفیت خدمات به شهروندان و مسافران ایفا کردهاند.
وی با تأکید بر اینکه سطح و کیفیت خدمات انتظامی در جزیره کیش متناسب با حساسیتهای ویژه این مقصد گردشگری است افزود: حضور گسترده مسافران داخلی و خارجی و رشد سفرها، نتیجه عملکرد مطلوب پلیس و هماهنگی میان مجموعههای خدماترسان در جزیره است.
فرمانده انتظامی کیش با اشاره به قرار گرفتن فرودگاه بینالمللی کیش در رتبه سوم پرترددترین فرودگاههای کشور تصریح کرد: تأمین امنیت سفرهای هوایی در چنین سطح عملیاتی، مأموریتی سنگین و حیاتی است که پلیس با برنامهریزی دقیق و نظارت مستمر، آن را با موفقیت اجرا میکند.
سرهنگ قاسمی با بیان اینکه در سایه تلاش نیروهای انتظامی تاکنون هیچگونه حادثه سوءامنیتی در فرودگاه کیش رخ نداده است، این موفقیت را نتیجه تعامل نزدیک تمامی دستگاههای خدمترسان دانست و افزود: این همکاری موجب افزایش کیفیت، سرعت و هماهنگی در ارائه خدمات فرودگاهی شده است.
آرامش و رونق سفرهای هوایی، حاصل تلاش نیروهای تأمین امنیت پرواز است
اسدالله علیزاده، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش، در آیین معارفه فرمانده جدید پلیس فرودگاه، با قدردانی از رویکرد همراه و مردممدار نیروی انتظامی، تأکید کرد: در شرایط پیچیده اجتماعی امروز، پلیس ایران نهادی مقتدر، متعهد و برخاسته از مردم است.
وی آرامش حاکم بر سفرهای هوایی و رونق پروازهای فرودگاه کیش را نتیجه تلاش سازمانیافته و حرفهای عوامل تأمین امنیت پرواز دانست و افزود: درایت، رفتار متین، مدیریت هوشمندانه و سطح بالای رضایتمندی مسافران، گردشگران و کیشوندان، گواه عملکرد مطلوب پلیس در این جزیره است.
علیزاده با اشاره به ویژگیهای خاص کیش گفت: کیش با برخورداری از افراد متخصص، توانمند و قانونمدار، جایگاهی متمایز از سایر مناطق کشور دارد و امیدواریم با تحولات مدیریتی در حوزه امنیت فرودگاهی، این جزیره همچنان درخشان و پیشرو باقی بماند.
فرودگاه، نخستین تصویر ذهنی گردشگران و نماد امنیت و آرامش جزیره است
شیخ یعقوب شمس، امام جمعه اهل سنت جزیره کیش، در آیین معارفه فرمانده جدید پلیس فرودگاه، تلاش نیروی انتظامی در تأمین امنیت جامعه را مجاهدانه و ارزشمند توصیف کرد و گفت: ارتقای سطح گردشگری، کیفیت خدمات و رونق کیش، نتیجه تلاش همگانی است که در این میان، پلیس نقش محوری دارد.
وی فرودگاه کیش را نخستین مواجهه گردشگران با جزیره دانست و افزود: اولین تصویر ذهنی مسافران از جزیره در فرودگاه شکل میگیرد و باید شرایطی فراهم شود که کیش به مقصدی امن، آرام و مطمئن برای همه تبدیل شود.
شیخ شمس با تقدیر از عملکرد پلیس، بهویژه پلیس فرودگاه کیش گفت: بخش اعظم این ذهنیت مثبت در ذهن مسافران توسط تلاشها و برخورد حرفهای پلیس ایجاد شده است.
وی پلیس را نهادی اخلاقمدار، متواضع، مردمدار و وظیفهشناس خواند و افزود: رشد گردشگری و افزایش پروازها مستلزم حضور پلیسی مقتدر، آرام و متخصص است که همواره همگام با استانداردهای ملی و بینالمللی عمل میکند.
نظم، قانونمداری و سختگیری هوشمند، لازمه تأمین امنیت پایدار
حجتالاسلام علیرضا بینیاز، امام جمعه کیش، در آیین معارفه فرمانده جدید پلیس فرودگاه، با تأکید بر اهمیت آرامش، امنیت و آسایش در مکتب اسلام گفت: حفاظت از امنیت به اندازه خود امنیت اهمیت دارد و حافظان آن نقش کلیدی در جامعه اسلامی ایفا میکنند.
وی افزود: رونق کسبوکار، زندگی اجتماعی و سلامت جامعه امروز نشان میدهد که افراد بسیاری، به صورت آشکار و پنهان، در تلاش برای حفظ امنیت هستند و ما همه قدردان تلاشهای آنان هستیم.
حجتالاسلام بینیاز، نظم، رعایت قانون و سختگیری هوشمند را لازمه تأمین امنیت پایدار دانست و تصریح کرد: ایجاد آرامش و امنیت بدون این اصول ممکن نیست و پلیس باید در مواقع ضروری با اقتدار و تدبیر ورود کند.
امام جمعه کیش با اشاره به جایگاه فرودگاه کیش به عنوان نقطه حیاتی حملونقل افزود: بیش از ۸۰ درصد جابهجایی مسافران و گردشگران جزیره از طریق فرودگاه انجام میشود و لازم است ساختارها و تشکیلات تخصصی و قوی در این فرودگاه راهاندازی و بهرهبرداری شود تا امنیت و آرامش مسافران تضمین شود.
معارفه فرمانده جدید پلیس فرودگاه کیش
براساس این گزارش، در پایان مراسم ضمن تقدیر از خدمات هفت ساله سرهنگ علی حاجیپور، سرهنگ رضا جباری به مدت سه سال به عنوان فرمانده پلیس فرودگاه کیش منصوب شد.