آغاز فصل جدید همکاریهای مالی و فناورانه در جزیره کیش / امضای تفاهمنامه میان سازمان منطقه آزاد کیش و بانک قرضالحسنه مهر ایران
️با حضور محمد کبیری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، تفاهمنامه همکاری میان بانک قرضالحسنه مهر ایران و شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای منطقه آزاد کیش امضا شد.
ایلنا: در نشست مشترکی که با حضور محمد کبیری مدیرعامل این سازمان و غلامرضا فتحعلی مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر ایران و جمعی از معاونان و مدیران دو مجموعه برگزار شد، زمینه همکاریهای مالی، بانکی و فناورانه میان دو طرف مورد بررسی قرار گرفت.
محمد کبیری در این نشست بر لزوم بازنگری در تفاهمنامههای پیشین و تعریف سازوکارهای نوین همکاری تأکید کرد و گفت: در جزیره کیش به دنبال ایجاد یک نظام جامع هماهنگی میان بازار پول، سرمایه و بیمه هستیم تا با همافزایی این بخشها، بتوانیم مدلی کارآمد برای توسعه اقتصادی کشور ارائه دهیم. همکاریهای مشترک با بانک قرضالحسنه مهر ایران میتواند در حوزههایی چون تأمین مالی نوین، خرید دین و توسعه خدمات نئوبانک( بانک دیجیتال بدون شعبه)، منشأ اثرات مثبت باشد.
وی با اشاره به ظرفیتهای بالای جزیره کیش در اجرای طرحهای نوآورانه افزود: کیش میتواند پایلوت اجرای پروژههای نوین بانکی و مالی در کشور باشد از جمله طرحهای مرتبط با کارت کیشوندی و راهاندازی مشترک بانک دیجیتال بدون شعبه که نقش مهمی در تسهیل خدمات و افزایش رضایتمندی ساکنان و گردشگران خواهد داشت.
در ادامه، غلامرضا فتحعلی مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر ایران، ضمن قدردانی از حمایتهای سازمان منطقه آزاد کیش گفت: بانک قرضالحسنه مهر ایران امروز با اتکا به منابع مردمی و با رعایت کامل مبانی شرعی، توانسته است بیش از ۳ میلیون فقره تسهیلات به مبلغ حدود ۲۷۰ همت در ۷ ماه گذشته پرداخت کند و در مسیر عدالتمحور خود گامهای مؤثری بردارد.
وی افزود: این بانک با بهرهگیری از فناوریهای نوین و هوش مصنوعی در حوزه احراز هویت و اعتبارسنجی، خدمات متنوعی را در زمینههای بانکداری خرد، اجتماعی و اصناف ارائه کرده است. همچنین در چارچوب برنامه هفتم توسعه، مجوز صدور ضمانتنامه نیز از بانک مرکزی اخذ خواهد شد تا نیاز فعالان اقتصادی در مناطق آزاد از جمله کیش به شکل مطلوبتری برطرف شود.
در پایان این نشست، تفاهمنامه همکاری میان بانک قرضالحسنه مهر ایران و شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای منطقه آزاد کیش با حضور محمد کبیری و با امضای عزتالله محمدی مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاهها و غلامرضا فتحعلی، مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر ایران، به امضا رسید.
️این تفاهمنامه با هدف تمرکز عملیات بانکی، ارائه تسهیلات قرضالحسنه به کارکنان و گسترش خدمات بانکداری دیجیتال و ارزی در مجموعههای وابسته به شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای کیش منعقد شد.