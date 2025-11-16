پنج مقصد جدید در آستانه افتتاح

️به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، عزت‌اله محمدی در گفت‌وگو با بخش خبری ۲۰ سیما با اشاره به بهره‌برداری از چهار طرح مهم زیربنایی و عملیاتی در فرودگاه کیش گفت: توسعه باند، احداث توقفگاه هواپیما، ارتقای سامانه‌های سوخت‌رسانی و تجهیز فرودگاه به سیستم‌های نوین ناوبری، جایگاه فرودگاه کیش را در شبکه ملی فرودگاهی ارتقا داده است.

️محمدی افزود: با نصب تجهیزات پیشرفته کمک‌ناوبری از جمله سامانه ILS/DME، میزان انحراف و تأخیر پروازها در شرایط مه و گردوغبار به حداقل رسیده و ایمنی پروازها به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است.

️وی با اشاره به رشد قابل توجه سفرهای هوایی به کیش اظهار کرد: در ۵۰ روز گذشته بیش از ۴۵۵ هزار مسافر از طریق هوایی و دریایی وارد کیش شده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. هم‌اکنون ۲۵ شرکت هواپیمایی داخلی و خارجی در مسیرهای مختلف به کیش پرواز دارند و مسیرهای جدید بین‌المللی نیز در آستانه آغاز فعالیت هستند.

️مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش همچنین از هوشمندسازی فرودگاه کیش به‌عنوان یکی از مزیت‌های رقابتی این فرودگاه یاد کرد و گفت: پایانه مسافربری جدید کیش، نخستین پایانه هوشمند کشور است که در آن فرآیندهای پذیرش بار، تخصیص پل‌های فرودگاهی، مدیریت انرژی، خدمات مسافری و اطلاع‌رسانی پروازها به‌صورت کاملاً هوشمند انجام می‌شود.

️وی افزود: راه‌اندازی سامانه مدیریت اشیای گمشده، سیستم‌های خودکار فراخوان و برنامه‌ریزی اجرای احراز هویت هوشمند از جمله اقداماتی است که خطای انسانی را کاهش داده و سرعت ارائه خدمات به مسافران را افزایش داده است.

️محمدی با ارزیابی مثبت از چشم‌انداز رشد گردشگری هوایی در کیش گفت: در صورت تداوم روند فعلی، رکورد ورود گردشگران داخلی و خارجی در نیمه دوم سال شکسته خواهد شد که دستاوردی مهم برای اقتصاد جزیره است.

️مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش در پایان با قدردانی از حمایت‌های مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش ابراز امیدواری کرد مراحل تکمیلی طرح‌های فرودگاهی با سرعت بیشتری اجرا شود.

