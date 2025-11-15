سفیر قزاقستان:
پیشرفتهای کیش چشمگیر است؛ آماده گسترش همکاریهای همهجانبه هستیم
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و سفیر قزاقستان در ایران بر توسعه روابط دوجانبه در حوزههای گردشگری، اقتصادی و فرهنگی و همچنین ایجاد پرواز مستقیم بین کیش و قزاقستان تأکید کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، نشست رسمی محمد کبیری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و ونتالاپ اونالبایف، سفیر قزاقستان در ایران، با هدف بررسی فرصتهای نوین همکاری میان منطقه آزاد کیش و جمهوری قزاقستان در عرصههای گردشگری و اقتصادی، جمعه ۲۳ آبان در هتل آسمان رویال کیش برگزار شد.
سفیر قزاقستان در این نشست، با تمجید از روند توسعه شتابان کیش، بر آمادگی کامل کشورش برای تعمیق و گسترش همکاریها در حوزههای مختلف از جمله گردشگری، اقتصاد و فرهنگ تأکید کرد.
سفیر قزاقستان با اشاره به روابط عمیق و روبه رشد دو کشور، خواستار برقراری پرواز مستقیم بین کیش و قزاقستان شد و خاطر نشان کرد: برقراری این مسیر هوایی راهبردی میتواند به طور قابل توجهی گردشگری و روابط دوجانبه را ارتقا دهد.
وی ادامه داد: در حال حاضر پرواز مستقیم شرکت قشمایر بین تهران و آلماتی برقرار است و پارسایر نیز فعالیت خود را آغاز کرده است. اگر پرواز میان آلماتی و کیش برقرار شود – حتی با توقف در تهران – میتوانیم شمار گردشگران بین دو کشور را به شکل چشمگیری افزایش دهیم.
سفیر قزاقستان با اشاره به غنای فرهنگی و تاریخی ایران، خواستار افزایش تبلیغات گردشگری بین دو کشور شد و پیشنهاد کرد که با ایجاد ارتباط مستقیم بین نهادهای گردشگری دو کشور و سازماندهی بازدیدهای رسانهها و توراپراتورها، زمینه افزایش شناخت متقابل فراهم شود.
وی ایران را مقصدی جذاب برای گردشگران قزاقستانی دانست و افزود: شهروندان قزاقستان علاقهمند هستند تا از ایران دیدن کنند. ایران به دلیل نزدیکی جغرافیایی، هزینه مناسب و اشتراکات فرهنگی، گزینهای بسیار مطلوب برای سفر اتباع قزاقستان است.
وی خاطرنشان کرد: دولتهای دو کشور بسترهای لازم برای همکاریها را فراهم کردهاند و اکنون زمان آن است که از این فرصتها نهایت استفاده را ببریم. ما از گردشگران ایرانی دعوت میکنیم به قزاقستان سفر کنند و متقابلاً آماده استقبال پرشور از گردشگران قزاقستانی در ایران هستیم.
استقبال مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از گسترش همکاریها
در این نشست، محمد کبیری، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، با ابراز خرسندی از حضور سفیر قزاقستان در کیش، این سفر را فرصتی ارزشمند برای معرفی توانمندیهای رو به رشد جزیره دانست و گفت: امیدوارم در این سفر دو روزه، تصویر جامع و روشنی از ظرفیتهای گسترده کیش، به ویژه در حوزه گردشگری و سرمایهگذاری کسب کنید.
کبیری با اشاره به اهمیت حیاتی تقویت ارتباطات هوایی، افزود: تجربه موفق مسیر هوایی کیش–دوشنبه (پایتخت تاجیکستان) به وضوح نشان داد که میتوان با پیگیری مداوم و هدفمند، مسیرهای پروازی جدیدی با کشورهای همفرهنگ و همسایه ایجاد کرد. ما اطمینان داریم که با همکاری و مساعدت دولت قزاقستان، امکان راهاندازی پروازهای مستقیم میان کیش و آلماتی نیز در آیندهای نزدیک فراهم خواهد شد.
وی با اشاره به زیرساخت های منحصر به فرد و ظرفیت های گردشگری بی بدیل کیش، از ایجاد پرواز مستقیم میان کیش و آلماتی استقبال کرد و از آمادگی منطقه آزاد کیش برای میزبانی و ارائه خدمات بی نظیر به گردشگران قزاقستانی خبر داد.
کبیری همچنین به اهمیت اشتراکات فرهنگی و تاریخی اشاره کرد و گفت: نزدیکی فرهنگی و زبانی میان ایران و قزاقستان فرصت مناسبی برای جذب گردشگران ایجاد میکند. کیش میتواند دروازهای برای تبادلات گردشگری باشد و ما امیدواریم بتوانیم تجربیات موفق دیگر مناطق آزاد و همکاریهای مشترک چین و قزاقستان را نیز در این مسیر استفاده کنیم.