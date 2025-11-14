رونمایی از «دیبا کارت» در کیش؛ گامی برای رونق گردشگری و تقویت تعاملات مالی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، طرح «دیبا کارت» با الگوگیری از تجربه موفق «بلو کارت» بانک سامان اجرا می‌شود و بر اساس آن، هر گردشگر یا ساکن کیش می‌تواند با اعتبارسنجی شخصی، کارت اعتباری تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال دریافت کند. دارنده این کارت می‌تواند هزینه خرید کالا و خدمات را پرداخت و ظرف مدت شش ماه اقساط آن را بازپرداخت نماید.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در این آیین با تأکید بر اینکه «ریل توسعه کیش از مسیر گردشگری می‌گذرد»، اظهار کرد: اجرای طرح دیبا کارت گامی مؤثر در جهت تسهیل سفر شهروندان، رونق بازار و افزایش حضور گردشگران در جزیره است.

محمد کبیری با اشاره به هم‌افزایی میان دولت و بخش خصوصی گفت: وضعیت فعلی کیش نشان می‌دهد هرگاه تصمیم‌گیری‌ها با نگاه کارشناسی و جدیت دنبال شود، می‌توان در مسیر توسعه به نتایج ملموسی دست یافت.

وی خاطرنشان کرد: اگرچه بخشی از قانون چگونگی اداره مناطق آزاد هنوز اجرا نشده، اما اجرای بخش فعال آن توانسته است رونق قابل‌توجهی در کیش ایجاد کند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش افزود: این جزیره با برخورداری از ظرفیت‌های طبیعی، جغرافیایی و اقتصادی، موقعیتی منحصربه‌فرد برای سرمایه‌گذاری و گردشگری دارد. به جای جست‌وجوی مزیت‌های جدید، باید از همین ظرفیت‌های موجود بهره‌برداری کامل کرد.

کبیری هدف از اجرای طرح‌های مالی همچون بلو کارت و دیبا کارت را پشتیبانی از کسب‌وکارهای محلی و افزایش توان خرید گردشگران دانست و تصریح کرد: این طرح‌ها به‌ویژه در فصل‌های کم‌گردشگر، نقش مهمی در پویایی بازار و ارتقای شاخص‌های اقتصادی جزیره خواهند داشت.

وی همچنین با اشاره به شرایط پس از جنگ ۱۲ روزه و تأثیر آن بر صنعت گردشگری جزیره گفت: در آن مقطع، فعالیت بسیاری از کسب‌وکارهای وابسته به گردشگری با چالش مواجه شد، اما با همکاری مجموعه‌های مالی، از جمله بلوبانک، بیش از ۱۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات خرد برای حمایت از گردشگران و فعالان اقتصادی پرداخت شد.

کبیری از مذاکره با سایر بانک‌ها برای اجرای طرح‌های مشابه خبر داد و افزود: هدف ما تبدیل کیش به الگویی از همکاری مؤثر میان دولت، بخش خصوصی و نظام بانکی کشور است.

مدیرعامل بانک دی نیز در این مراسم با اشاره به سفر سالانه میلیون‌ها ایرانی به خارج از کشور و خروج ارز ناشی از آن، اجرای طرح دیبا کارت را اقدامی در راستای رونق گردشگری داخلی و حمایت از اقتصاد ملی دانست.

برات کریمی اعلام کرد: واگذاری دیبا کارت بر پایه اعتبارسنجی انجام می‌شود و از آذرماه در سرزمین اصلی نیز قابل‌دریافت است تا مسافران پیش از سفر به کیش، اطمینان داشته باشند از توان مالی کافی برای خرید و اقامت برخوردارند.

وی از افزایش سرمایه بانک دی در آینده نزدیک خبر داد و گفت: با توسعه طرح‌های نوآورانه مالی، بانک دی وارد مرحله جدیدی از تحول خدمات بانکی خواهد شد.

کریمی با تأکید بر تعلق این بانک به جامعه ایثارگری کشور افزود: سرعت در خدمت‌رسانی و ارائه طرح‌های متنوع مالی از رویکردهای اصلی بانک دی است.

به گفته وی، اجرای طرح دیبا کارت می‌تواند سهم قابل‌توجهی در توسعه گردشگری کیش داشته باشد و با تسهیل خرید و مصرف در این جزیره، به رونق کسب‌وکارهای محلی کمک کند.

مدیرعامل جامعه بازاریان و بازرگانان کیش نیز در این آیین، اجرای این طرح را اقدامی مؤثر در بهبود فضای تجاری و تسهیل دادوستد عنوان کرد و گفت: دیبا کارت ضمن ایجاد انگیزه برای سفر به کیش، باعث رونق بازار در فصول کم‌گردشگر خواهد شد.

رحمان سادات‌نجفی با اشاره به همکاری با بانک دی اظهار کرد: کارت‌های اعتباری ویژه گردشگری کیش از زمستان امسال صادر می‌شوند و به‌صورت بونس‌کارت شارژ خواهند شد؛ این کارت‌ها صرفاً در جزیره کیش قابلیت استفاده دارند.

وی افزود: این اقدام علاوه بر افزایش گردش مالی، موجب بهبود فضای کسب‌وکار در صنوف مختلف می‌شود و قصد داریم با توسعه همکاری با سایر بانک‌ها، خدمات مالی متنوع‌تری به گردشگران و فعالان اقتصادی ارائه کنیم.