به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در آیین امضای این تفاهم‌نامه که با حضور جمعی از معاونان و مدیران دو مجموعه برگزار شد، محورهای همکاری مشترک در حوزه‌های گردشگری، میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و آموزش‌های تخصصی بررسی و نهایی شد.

بر اساس این تفاهم‌نامه، دو طرف با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی جزیره کیش و استان یزد، برای معرفی مشترک مقاصد گردشگری در سطح ملی و بین‌المللی، تسهیل تبادل گردشگر داخلی و خارجی و حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های گردشگری همکاری خواهند کرد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در حاشیه این مراسم با اشاره به ظرفیت‌های استان یزد و نقش کارآفرینان این استان در توسعه ملی گفت: تفاهم‌نامه همکاری‌های گردشگری میان سازمان منطقه آزاد کیش و استان یزد سرآغاز مسیری بلند برای گسترش تعاملات اقتصادی، گردشگری و صنعتی میان دو منطقه است.

محمد کبیری افزود: استان یزد از ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه سرمایه انسانی و اقتصادی برخوردار است و کارآفرینان این استان همواره منشأ تحولات مثبت در کشور بوده‌اند.

وی تأکید کرد: حضور سرمایه‌گذاران یزدی در نقاط مختلف کشور به توسعه و ایجاد ارزش افزوده منجر شده و اکنون با امضای این تفاهم‌نامه، زمینه شکل‌گیری تعاملات مؤثر میان سازمان منطقه آزاد کیش و استان یزد فراهم شده است.

کبیری با اشاره به گفت‌وگوهای انجام‌شده میان دو طرف اظهار کرد: در این دیدارها توافق شد همکاری‌ها در دو حوزه گردشگری و صنایع پاک گسترش یابد و پروژه‌های مشترک کوتاه‌مدت و میان‌مدت با حمایت وزارت امور اقتصادی و دارایی تعریف شود تا نتایج عملی این تفاهم‌نامه در آینده نزدیک نمایان شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش خاطرنشان کرد: در سفر آتی به استان یزد، ضمن دیدار با فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران یزدی، فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری در جزیره کیش معرفی خواهد شد.

استاندار یزد نیز با تأکید بر لزوم تقویت ارتباطات اقتصادی و گردشگری میان سازمان منطقه آزاد کیش و استان یزد گفت: ظرفیت‌های گسترده یزد در حوزه گردشگری سلامت و حضور سرمایه‌گذاران یزدی می‌تواند به توسعه همکاری‌های داخلی و جلوگیری از خروج سرمایه از کشور کمک کند.

محمدرضا بابایی با اشاره به سابقه اقتصادی و تولیدی استان یزد اظهار داشت: این استان از دیرباز در حوزه‌های صنعت، معدن، کشاورزی و گردشگری از جایگاه برجسته‌ای برخوردار بوده و امروز نیز برای گسترش ارتباطات اقتصادی و سرمایه‌گذاری در سطح ملی و بین‌المللی آمادگی کامل دارد.

وی افزود: بسیاری از سرمایه‌گذاران یزدی در پی شناسایی ظرفیت‌های جدید سرمایه‌گذاری در داخل کشور هستند تا منابع خود را در مسیرهای مطمئن و مولد به کار گیرند و مناطقی آزاد همچون کیش، با برخورداری از زیرساخت‌های مناسب و خدمات تخصصی، می‌توانند مقصدی مطلوب برای این سرمایه‌گذاری‌ها باشند.