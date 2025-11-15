خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

طلایه‌داران توسعه پایدار در مسیر شکل‌دهی شبکه‌ای پویا از خلاقیت و هم‌افزایی محلی

طلایه‌داران توسعه پایدار در مسیر شکل‌دهی شبکه‌ای پویا از خلاقیت و هم‌افزایی محلی
کد خبر : 1714257
لینک کوتاه کپی شد.

نشست توانمندسازی بانوان روستایی در چارچوب اجرای برنامه‌ی «ایجاد شبکه پویا با تکیه بر دانش بومی، خلاقیت و هم‌افزایی در روستاهای منطقه آزاد انزلی» با حضور جمعی از بانوان فعال، کارآفرین و تأثیرگذار روستایی برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی،   این نشست به همت معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد انزلی و با هدف ارتقای نقش بانوان در فرآیند توسعه پایدار و تقویت همبستگی اجتماعی در جوامع محلی و با محوریت حمایت از بانوان و ساماندهی (خوشه‌بندی) گروه‌های محلی در رستوران گردان ویونا برگزار گردید.

در این رویداد صمیمانه و هدفمند، بانوان حاضر ضمن تبادل ایده‌ها و تجربیات خود در زمینه‌های کارآفرینی، صنایع‌دستی، گردشگری روستایی و حفظ میراث فرهنگی بومی، به بررسی راهکارهای افزایش بهره‌وری اقتصادی و اجتماعی در روستاهای منطقه پرداختند.

پونه نیکوی مدیرفرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان در این نشست، توسعه مشارکت‌محور و تقویت جایگاه بانوان به عنوان پیشگامان حرکت به سوی توسعه پایدار را از اولویت‌های سازمان دانست و بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های بومی، دانش محلی و خلاقیت زنان برای تحقق الگوهای نوین توانمندسازی تأکید کردد.

این گردهمایی، که با استقبال گسترده بانوان روستایی همراه بود، فرصتی ارزشمند برای هم‌افزایی و شبکه‌سازی میان گروه‌های مختلف محلی فراهم ساخت و گامی مؤثر در راستای تحقق اهداف فرهنگی و اجتماعی منطقه آزاد انزلی به‌شمار می‌رود.

گفتنی است، نشست توانمندسازی بانوان روستایی، به عنوان یکی از برنامه‌های محوری سازمان منطقه آزاد انزلی در مسیر توسعه پایدار و عدالت‌محور محلی، نویدبخش آینده‌ای پویا، سبز و امیدبخش برای جوامع روستایی این منطقه است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ