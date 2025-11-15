به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، این نشست به همت معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد انزلی و با هدف ارتقای نقش بانوان در فرآیند توسعه پایدار و تقویت همبستگی اجتماعی در جوامع محلی و با محوریت حمایت از بانوان و ساماندهی (خوشه‌بندی) گروه‌های محلی در رستوران گردان ویونا برگزار گردید.

در این رویداد صمیمانه و هدفمند، بانوان حاضر ضمن تبادل ایده‌ها و تجربیات خود در زمینه‌های کارآفرینی، صنایع‌دستی، گردشگری روستایی و حفظ میراث فرهنگی بومی، به بررسی راهکارهای افزایش بهره‌وری اقتصادی و اجتماعی در روستاهای منطقه پرداختند.

پونه نیکوی مدیرفرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان در این نشست، توسعه مشارکت‌محور و تقویت جایگاه بانوان به عنوان پیشگامان حرکت به سوی توسعه پایدار را از اولویت‌های سازمان دانست و بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های بومی، دانش محلی و خلاقیت زنان برای تحقق الگوهای نوین توانمندسازی تأکید کردد.

این گردهمایی، که با استقبال گسترده بانوان روستایی همراه بود، فرصتی ارزشمند برای هم‌افزایی و شبکه‌سازی میان گروه‌های مختلف محلی فراهم ساخت و گامی مؤثر در راستای تحقق اهداف فرهنگی و اجتماعی منطقه آزاد انزلی به‌شمار می‌رود.

گفتنی است، نشست توانمندسازی بانوان روستایی، به عنوان یکی از برنامه‌های محوری سازمان منطقه آزاد انزلی در مسیر توسعه پایدار و عدالت‌محور محلی، نویدبخش آینده‌ای پویا، سبز و امیدبخش برای جوامع روستایی این منطقه است.

