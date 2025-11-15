خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

صعود تیم صنعت نفت به جمع مدعیان

صعود تیم صنعت نفت به جمع مدعیان
کد خبر : 1714255
لینک کوتاه کپی شد.

چهارمین پیروزی، تیم فوتبال صنعت نفت را به رتبه چهارم جدول لیگ دسته یک برد.

به گزارش ایلنا به نقل  از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، در چارچوب هفته دوازدهم لیگ آزادگان، صنعت نفت آبادان درخانه با یک گل از سد فرد البرز گذشت.

رضا علیاری در دقیقه ۶۹ تک گل صنعت نفت را در این دیدار وارد دروازه حریف کرد.

صنعت نفت آبادان با این برد ۱۸ امتیازی شد و در جایگاه چهارم جدول لیگ یک قرار گرفت.

بانوان هوادار تیم فوتبال صنعت نفت در نخستین حضور خود در ورزشگاه تختی، از نزدیک شاهد این دیدار بودند.

نماینده آبادان در هفته سیزدهم این رقابت‌ها پنجشنبه ۶ آذر، در نوشهر به مصاف تیم شهرداری این شهر می‌رود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ