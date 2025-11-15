به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، پرویز عسگری در نشست خبری اولین رویداد ملی تخصصی استارت‌آپی با محوریت شناسایی چالش‌ها و ارائه راهکارهای نوآورانه برای کسب‌وکارهای کشاورزی، آبزی‌پروری و مشاغل خانگی اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اروند با سابقه طولانی در عرصه‌های فرهنگی، آموزشی و پژوهشی سال‌هاست در شهرستان‌های آبادان و خرمشهر فعالیت دارد.

وی با اشاره به ادغام دانشگاه‌های آبادان و خرمشهر افزود: اکنون این واحد با بیش از ۸ هزار و ۵۰۰ دانشجو در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و ۱۶۰ کارمند بومی، وظیفه خدمت‌رسانی به اساتید، دانشجویان و خانواده‌های آنان را بر عهده دارد.

رئیس دانشگاه آزاد بین‌الملل اروند بیان کرد: با توجه به ماهیت علمی دانشگاه، برگزاری این رویداد ملی در اروند برنامه‌ریزی شد و با حمایت مسئولان شهر، دانشگاه آزاد اسلامی اروند میزبان این رویداد خواهد بود.

عسگری عنوان کرد: در کنار همایش اصلی، کارگاه‌های آموزشی نیز برگزار می‌شود و با توجه به ماهیت استارت‌آپی، اقشار مختلف جامعه از روستاییان تا دانشگاهیان در این برنامه حضور خواهند داشت.

وی گفت: هدف ما ارائه خدمتی مؤثر به آبادان است و از آنجا که مسئولان شهر در کنار ما قرار دارند، تلاش خواهیم کرد برگزاری این رویداد به رونق علمی و اقتصادی منطقه کمک کند.

رئیس دانشگاه آزاد واحد بین‌الملل اروند بیان کرد: آبادان ظرفیت‌های بزرگی دارد و در کنار آن چالش‌هایی نیز وجود دارد؛ این همایش تلاش می‌کند چالش‌ها و تهدیدها را به فرصت تبدیل کند.

عسگری افزود: برنامه پیش‌رو با تمرکز بر موضوعاتی از جمله تنش‌های آبی، کشاورزی، حیات‌وحش و مشکلات آبزی‌پروری در مسیر ارائه راهکارهای عملی و علمی حرکت می‌کند.

وی ادامه داد: هدف اصلی این رویداد ایجاد بستری برای حضور فعال کارآفرینان، دانشگاهیان، کارآموزان و نخبگان جهت ارائه و عملیاتی‌کردن ایده‌هاست.

عسگری گفت: فرصتی برای اساتید فراهم شده تا طرح‌های خود را ارائه دهند و از امتیازات پژوهشی مرتبط بهره‌مند شوند که این امر در مسیر تحقق توسعه پایدار منطقه مؤثر است.

رئیس دانشگاه آزاد اروند اظهار کرد: سامانه ثبت‌نام این رویداد از طریق سامانه ایتاب پارک علم و فناوری فعال است؛ پس از ثبت‌نام، افراد وارد صفحه اصلی شده و مشخصات خود را ثبت می‌کنند.

وی افزود: برای متقاضیانی که امکان ثبت‌نام الکترونیکی ندارند، شماره تماس‌هایی در سامانه قرار داده شده تا با اعلام تلفنی ایده‌ها، اطلاعات آنان توسط تیم پشتیبان در سامانه درج شود.

عسگری در اعلام کرد: سه کمیته علمی شامل گروه اقتصاد و مدیریت، گروه شیلات و آبزی‌پروری و گروه کشاورزی در همکاری با پارک علم و فناوری خوزستان وظیفه داوری طرح‌ها و ایده‌های ارائه‌شده را بر عهده دارند.

