برگزاری مسابقات والیبال ساحلی کارکنان نیروی دریایی ارتش در منطقه آزاد انزلی

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، این رقابت‌ها با هدف ارتقای تاب‌آوری، تقویت کار تیمی و ترویج سبک زندگی سالم در میان کارکنان نیروی دریایی برگزار شد و فضایی پرنشاط، صمیمی و رقابتی را در ساحل زیبای دریای کاسپین ایجاد کرد.

در مراسم اختتامیه این رویداد ورزشی، امیر دریادار رزاقی فرمانده ناوگان شمال، با تقدیر از برگزارکنندگان مسابقات، بر اهمیت نقش ورزش‌های گروهی در ارتقای آمادگی جسمانی و روحی کارکنان تأکید کرد و اظهار داشت: «کارکنان نیروی دریایی سرمایه‌های اصلی کشور در حفاظت از مرزهای آبی هستند و برنامه‌هایی از این دست، علاوه بر ارتقای توان جسمی، موجب افزایش همبستگی، تعامل و روحیه تعاون در میان آنان می‌شود؛ امری که از ارکان موفقیت در مأموریت‌های دریایی و نظامی محسوب می‌شود.»

وی افزود: «برگزاری مسابقات ساحلی در محیطی طبیعی و در کنار دریا، می‌تواند الگوی مناسبی برای گسترش ورزش‌های همگانی و تقویت نشاط اجتماعی در میان نیروهای نظامی و جوانان کشور باشد.»

گفتنی است؛ برگزاری این مسابقات در منطقه آزاد انزلی، به عنوان نخستین منطقه آزاد شمال کشور، در چارچوب برنامه‌های مشترک برای توسعه ورزش‌های ساحلی و معرفی ظرفیت‌های گردشگری و ورزشی این منطقه انجام گرفت.

در پایان این رقابت‌ها، از تیم‌های برتر با اهدای جام قهرمانی، مدال و جوایز نفیس تقدیر به عمل آمد و شرکت‌کنندگان با ابراز خرسندی از میزبانی مناسب منطقه آزاد انزلی، بر استمرار چنین رویدادهایی در جهت ترویج روحیه شادابی و ارتقای سلامت جسمی و روانی کارکنان تأکید کردند.

