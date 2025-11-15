اروند برنامه جدید خدماترسانی به خانوادههای شهدا و ایثارگران را تصویب کرد
با تصویب بسته جدید خدمات حمایتی در نشست مشترک مسئولان بنیاد شهید آبادان و خرمشهر با سازمان منطقه آزاد اروند، چارچوب برنامههای عملیاتی برای ارتقای رسیدگی به خانوادههای شهدا و ایثارگران تعیین شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، در این نشست آخرین وضعیت معیشتی، درمانی و رفاهی خانوادهها بررسی شد و بر بهروزرسانی فوری بانک اطلاعات برای برنامهریزی دقیقتر تأکید گردید.
طبق مصوبات جلسه، دیدارهای دورهای و پیگیری میدانی مشکلات بهصورت ساختارمند اجرا میشود و نیازهای محوری—بهویژه اشتغال فرزندان شهدا و خدمات درمانی—در اولویت قرار میگیرد.
همچنین به مناسبت سالروز وفات حضرت امالبنین(س)، همایش ویژه تکریم مادران و همسران شهدا با حضور مسئولان برگزار خواهد شد.
بر اساس برنامه جدید، در بازدیدهای میدانی فهرست نیازهای ضروری خانوادهها جمعآوری و اقلام مورد نیاز در قالب بستههای حمایتی به آنان تحویل میشود.
در بخش پایانی جلسه نیز جهتگیری سال آینده حوزه خدماترسانی مشخص شد؛ شامل تقویت طرحهای حمایتی، توسعه برنامههای فرهنگی و ارتقای کیفیت ارائه خدمات.