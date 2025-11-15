به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌ عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، در این نشست آخرین وضعیت معیشتی، درمانی و رفاهی خانواده‌ها بررسی شد و بر به‌روزرسانی فوری بانک اطلاعات برای برنامه‌ریزی دقیق‌تر تأکید گردید.

طبق مصوبات جلسه، دیدارهای دوره‌ای و پیگیری میدانی مشکلات به‌صورت ساختارمند اجرا می‌شود و نیازهای محوری—به‌ویژه اشتغال فرزندان شهدا و خدمات درمانی—در اولویت قرار می‌گیرد.

همچنین به مناسبت سالروز وفات حضرت ام‌البنین(س)، همایش ویژه تکریم مادران و همسران شهدا با حضور مسئولان برگزار خواهد شد.

بر اساس برنامه جدید، در بازدیدهای میدانی فهرست نیازهای ضروری خانواده‌ها جمع‌آوری و اقلام مورد نیاز در قالب بسته‌های حمایتی به آنان تحویل می‌شود.

در بخش پایانی جلسه نیز جهت‌گیری سال آینده حوزه خدمات‌رسانی مشخص شد؛ شامل تقویت طرح‌های حمایتی، توسعه برنامه‌های فرهنگی و ارتقای کیفیت ارائه خدمات.

انتهای پیام/