خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اروند برنامه جدید خدمات‌رسانی به خانواده‌های شهدا و ایثارگران را تصویب کرد

اروند برنامه جدید خدمات‌رسانی به خانواده‌های شهدا و ایثارگران را تصویب کرد
کد خبر : 1714229
لینک کوتاه کپی شد.

با تصویب بسته جدید خدمات حمایتی در نشست مشترک مسئولان بنیاد شهید آبادان و خرمشهر با سازمان منطقه آزاد اروند، چارچوب برنامه‌های عملیاتی برای ارتقای رسیدگی به خانواده‌های شهدا و ایثارگران تعیین شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌ عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، در این نشست آخرین وضعیت معیشتی، درمانی و رفاهی خانواده‌ها بررسی شد و بر به‌روزرسانی فوری بانک اطلاعات برای برنامه‌ریزی دقیق‌تر تأکید گردید.

طبق مصوبات جلسه، دیدارهای دوره‌ای و پیگیری میدانی مشکلات به‌صورت ساختارمند اجرا می‌شود و نیازهای محوری—به‌ویژه اشتغال فرزندان شهدا و خدمات درمانی—در اولویت قرار می‌گیرد.

همچنین به مناسبت سالروز وفات حضرت ام‌البنین(س)، همایش ویژه تکریم مادران و همسران شهدا با حضور مسئولان برگزار خواهد شد.

بر اساس برنامه جدید، در بازدیدهای میدانی فهرست نیازهای ضروری خانواده‌ها جمع‌آوری و اقلام مورد نیاز در قالب بسته‌های حمایتی به آنان تحویل می‌شود.

در بخش پایانی جلسه نیز جهت‌گیری سال آینده حوزه خدمات‌رسانی مشخص شد؛ شامل تقویت طرح‌های حمایتی، توسعه برنامه‌های فرهنگی و ارتقای کیفیت ارائه خدمات.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ