به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، امید بن‌عباس، عضو هیات مدیره این سازمان، در حاشیه نمایشگاه کیش اینوکس ۲۰۲۵، با تشریح ظرفیت‌های اقتصادی اروند، این منطقه را دومین منطقه آزاد بزرگ و پرجمعیت کشور دانست که با وسعتی بیش از ۳۷ هزار هکتار، محیطی گسترده و مناسب برای جذب سرمایه‌گذاران و توسعه تجارت فراهم کرده است.

وی با اشاره به نقش راهبردی مرز بین‌المللی شلمچه در تجارت خارجی گفت: سال گذشته بیش از ۲.۲ میلیارد دلار صادرات از این مرز ثبت شد و برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا با تبدیل شلمچه به بندر خشک تجاری، استانداردهای بین‌المللی و فرآیندهای ترانزیت و واردات کالا را ارتقاء دهیم.

بن‌عباس افزود: اخذ کد واردات و آغاز ترانزیت محموله‌ها از این مرز، گامی مهم در افزایش حجم مراودات تجاری است و امیدواریم این روند در ماه‌های آینده شتاب بیشتری بگیرد.

عضو هیات مدیره منطقه آزاد اروند همچنین با اشاره به زیرساخت‌های حمل‌ونقلی و صنعتی منطقه گفت: فرودگاه بین‌المللی آبادان، بنادر آبادان و خرمشهر و شهرک‌های صنعتی مجهز، مجموعه‌ای یکپارچه برای رشد فعالیت‌های اقتصادی فراهم کرده و اروند را به یکی از نقاط کلیدی تجارت با عراق و کویت تبدیل کرده است.

وی در پایان با دعوت از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تأکید کرد: اروند آماده مشارکت در طرح‌های تجاری و اقتصادی است و ظرفیت دارد به یکی از مراکز مهم تجارت منطقه‌ای تبدیل شود.

