پیام مدیرعامل به مناسبت روز جهانی الکترونیک هواپیمایی
دوازدهم نوامبر (۲۱ آبان)، روز جهانی الکترونیک هواپیمایی یادآور نقش راهبردی دانش، فناوری و تعهد در صیانت از ایمنی و اقتدار صنعت هوانوردی است.
ایلنا: در جهان امروز که نوآوری و فناوری محور پیشرفت محسوب میشود، مهندسان و کارشناسان حوزه الکترونیک و ناوبری هوایی با دانش عمیق، دقت حرفهای و احساس مسئولیت مثالزدنی، نقش تعیینکنندهای در پایداری و کارآمدی شبکه پروازی کشور ایفا میکنند.
تجربه سالهای اخیر نشان داده است که تکیه بر دانش بومی و ظرفیتهای داخلی، مسیر خوداتکایی صنعت هوانوردی ایران را هموار ساخته و پایههای استقلال فناورانه کشور را استحکام بخشیده است. تلاش خستگیناپذیر و تعهد سازمانی مهندسان و کارشناسان این حوزه، ضامن پویایی و ارتقای مستمر استانداردهای عملیاتی در فضای پروازی کشور است.
ضمن گرامیداشت روز جهانی الکترونیک هواپیمایی، از همت والای تمامی متخصصان و کارکنان پرتلاش این عرصه در سراسر کشور، بهویژه در مجموعه فرودگاه بینالمللی کیش صمیمانه تقدیر و تشکر مینمایم.
یقین دارم با استمرار این مسیر مبتنی بر دانش، نوآوری و خودباوری، صنعت هوانوردی ایران در افقهای پیشرو، جایگاهی درخور شأن و توان ملی کشور به دست خواهد آورد.