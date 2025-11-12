پیام مدیرعامل به مناسبت روز جهانی الکترونیک هواپیمایی

ایلنا: در جهان امروز که نوآوری و فناوری محور پیشرفت محسوب می‌شود، مهندسان و کارشناسان حوزه الکترونیک و ناوبری هوایی با دانش عمیق، دقت حرفه‌ای و احساس مسئولیت مثال‌زدنی، نقش تعیین‌کننده‌ای در پایداری و کارآمدی شبکه پروازی کشور ایفا می‌کنند.

تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که تکیه بر دانش بومی و ظرفیت‌های داخلی، مسیر خوداتکایی صنعت هوانوردی ایران را هموار ساخته و پایه‌های استقلال فناورانه کشور را استحکام بخشیده است. تلاش خستگی‌ناپذیر و تعهد سازمانی مهندسان و کارشناسان این حوزه، ضامن پویایی و ارتقای مستمر استانداردهای عملیاتی در فضای پروازی کشور است.

ضمن گرامیداشت روز جهانی الکترونیک هواپیمایی، از همت والای تمامی متخصصان و کارکنان پرتلاش این عرصه در سراسر کشور، به‌ویژه در مجموعه فرودگاه بین‌المللی کیش صمیمانه تقدیر و تشکر می‌نمایم.

یقین دارم با استمرار این مسیر مبتنی بر دانش، نوآوری و خودباوری، صنعت هوانوردی ایران در افق‌های پیش‌رو، جایگاهی درخور شأن و توان ملی کشور به دست خواهد آورد.

انتهای پیام/