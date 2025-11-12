ا️یلنا: وی در تشریح دستاوردهای شاخص حوزه حمل‌ونقل، فرودگاه و بندر گفت: جزیره کیش در ارزیابی‌های رسمی سازمان هواپیمایی کشوری، موفق به کسب رتبه نخست خدمات فرودگاهی در سطح کشور شده است؛ دستاوردی که حاصل نوسازی زیرساخت‌ها، ارتقای استانداردهای ایمنی و بهبود تجربه مسافران در فرودگاه بین‌المللی کیش است.️

کبیری افزود: در بخش دریایی نیز، بندر کیش با توجه به عملکرد ممتاز در ارائه خدمات گردشگری، توسعه زیرساخت‌های مسافری و افزایش تردد شناورهای تفریحی و تجاری، به‌عنوان بندر ممتاز گردشگری کشور برگزیده شده است.

️وی در ادامه با اشاره به رشد چشمگیر در حوزه پروازهای خارجی اظهار داشت: در سال جاری، جزیره کیش شاهد رشد ۱۴۹ درصدی ورود مسافران خارجی از مسیرهای تازه‌گشایی‌شده‌ای همچون دبی، بغداد، اربیل، دوحه و نجف بوده است.

️مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش تأکید کرد: این افتخار، حاصل تلاش همکاران و خانواده بزرگ سازمان است که با همدلی، تخصص و روحیه مسئولیت‌پذیری، زمینه تحقق این موفقیت‌ها را فراهم کرده‌اند.

