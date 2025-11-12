خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

درخشش جزیره کیش در حوزه حمل‌ونقل؛

رتبه نخست خدمات فرودگاهی کشور و انتخاب بندر کیش به‌عنوان بندر ممتاز گردشگری کشور

رتبه نخست خدمات فرودگاهی کشور و انتخاب بندر کیش به‌عنوان بندر ممتاز گردشگری کشور
کد خبر : 1714213
لینک کوتاه کپی شد.

️در آیین بزرگداشت «روز کیش»، محمد کبیری، رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، با مرور کارنامه عملکرد یک‌ساله مدیریت خود، از تحقق «۱۲ ماه، ۱۲ رکورد» به‌عنوان نماد کار تیمی منسجم در این جزیره خبر داد.

ا️یلنا: وی در تشریح دستاوردهای شاخص حوزه حمل‌ونقل، فرودگاه و بندر گفت: جزیره کیش در ارزیابی‌های رسمی سازمان هواپیمایی کشوری، موفق به کسب رتبه نخست خدمات فرودگاهی در سطح کشور شده است؛ دستاوردی که حاصل نوسازی زیرساخت‌ها، ارتقای استانداردهای ایمنی و بهبود تجربه مسافران در فرودگاه بین‌المللی کیش است.️

کبیری افزود: در بخش دریایی نیز، بندر کیش با توجه به عملکرد ممتاز در ارائه خدمات گردشگری، توسعه زیرساخت‌های مسافری و افزایش تردد شناورهای تفریحی و تجاری، به‌عنوان بندر ممتاز گردشگری کشور برگزیده شده است.

️وی در ادامه با اشاره به رشد چشمگیر در حوزه پروازهای خارجی اظهار داشت: در سال جاری، جزیره کیش شاهد رشد ۱۴۹ درصدی ورود مسافران خارجی از مسیرهای تازه‌گشایی‌شده‌ای همچون دبی، بغداد، اربیل، دوحه و نجف بوده است.

️مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش تأکید کرد: این افتخار، حاصل تلاش همکاران و خانواده بزرگ سازمان است که با همدلی، تخصص و روحیه مسئولیت‌پذیری، زمینه تحقق این موفقیت‌ها را فراهم کرده‌اند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ