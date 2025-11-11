جشن روز کیش در فرودگاه بینالمللی کیش با عطر قهوه عربی و نوای موسیقی بومی
فرودگاه بینالمللی کیش در ۲۰ آبان، در فضایی آکنده از عطر قهوه عربی و طعم شیرینیهای محلی، میزبان گردشگران و مسافران ورودی به جزیره بود. این برنامه به مناسبت روز کیش و با هدف معرفی فرهنگ مهماننوازی و آیینهای بومی جزیره برگزار شد.
️به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای کیش، در این مراسم، گروهی از هنرمندان محلی با اجرای زنده موسیقی سنتی، حال و هوایی شاد و صمیمی به فضای فرودگاه بخشیدند. همزمان، پذیرایی از مسافران با قهوه اصیل عربی و شیرینیهای سنتی کیش، رنگ و بوی متفاوتی به استقبال از میهمانان جزیره داد.
️برگزاری این برنامه نمادی از پیوند فرهنگ و گردشگری در جزیره کیش است و نشان میدهد که کیش نه تنها مقصدی برای سفر، بلکه تجربهای از آداب و اصالت جنوبی ایران است.