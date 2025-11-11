خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جشن روز کیش در فرودگاه بین‌المللی کیش با عطر قهوه عربی و نوای موسیقی بومی

جشن روز کیش در فرودگاه بین‌المللی کیش با عطر قهوه عربی و نوای موسیقی بومی
کد خبر : 1714152
لینک کوتاه کپی شد.

فرودگاه بین‌المللی کیش در ۲۰ آبان، در فضایی آکنده از عطر قهوه عربی و طعم شیرینی‌های محلی، میزبان گردشگران و مسافران ورودی به جزیره بود. این برنامه به مناسبت روز کیش و با هدف معرفی فرهنگ مهمان‌نوازی و آیین‌های بومی جزیره برگزار شد.

️به گزارش  ایلنا به نقل از  روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، در این مراسم، گروهی از هنرمندان محلی با اجرای زنده موسیقی سنتی، حال و هوایی شاد و صمیمی به فضای فرودگاه بخشیدند. همزمان، پذیرایی از مسافران با قهوه اصیل عربی و شیرینی‌های سنتی کیش، رنگ و بوی متفاوتی به استقبال از میهمانان جزیره داد.

️برگزاری این برنامه نمادی از پیوند فرهنگ و گردشگری در جزیره کیش است و نشان می‌دهد که کیش نه تنها مقصدی برای سفر، بلکه تجربه‌ای از آداب و اصالت جنوبی ایران است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ