حضور منطقه آزاد اروند در همایش اقتصاد دریامحور؛ معرفی ظرفیت‌ها و مزیت‌های استراتژیک
در همایش ملی اقتصاد دریامحور که با حضور مدیران مناطق آزاد، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و کارشناسان اقتصادی در جزیره کیش برگزار شد، منطقه آزاد اروند در پنل تخصصی فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناطق آزاد کشور، حضور فعالی داشت. این همایش فرصتی بود تا ظرفیت‌های ویژه این منطقه در زمینه‌های ترانزیت، صادرات، صنعت، گردشگری و همکاری‌های فرامرزی با عراق به صورت جامع معرفی گردد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، روح‌اله خزایی، معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری این سازمان، در این نشست ضمن تشریح جایگاه ویژه منطقه آزاد اروند در توسعه تجارت بین‌المللی و اقتصاد دریامحور، به معرفی مزیت‌های استراتژیک این منطقه پرداخت. وی با اشاره به موقعیت راهبردی اروند در همجواری با عراق، مرز بین‌المللی شلمچه و دسترسی مستقیم به آبراه بین‌المللی اروندرود، بیان کرد: «منطقه آزاد اروند با دسترسی همزمان به خشکی، دریا و مرز زمینی خارجی، از ظرفیت‌های ویژه‌ای برای توسعه ترانزیت، صادرات و جذب سرمایه‌گذاری برخوردار است.»

خزایی همچنین با اشاره به بسته‌های سرمایه‌گذاری جامع در حوزه‌های صنعت، گردشگری، خدمات بندری، لجستیک و تجارت، از آمادگی کامل منطقه برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی خبر داد و افزود: «سازمان منطقه آزاد اروند با رویکرد نوین در حمایت از فعالان اقتصادی، زیرساخت‌های لازم برای شکل‌گیری پروژه‌های بزرگ ملی و بین‌المللی را فراهم کرده است.»

وی در ادامه به برنامه‌های آتی منطقه در زمینه توسعه اقتصاد دریامحور، لایروبی اروندرود و گسترش همکاری‌های فرامرزی با کشور عراق اشاره کرد و این اقدامات را گامی مؤثر در ارتقای جایگاه اروند در نقشه اقتصادی کشور دانست. وی تصریح کرد: «تقویت همکاری‌های اقتصادی با عراق و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای تسهیل تجارت و ترانزیت، موجب تقویت جایگاه منطقه آزاد اروند در سطح ملی و بین‌المللی خواهد شد.»

این پنل تخصصی با حضور نمایندگان بخش خصوصی، مدیران مناطق آزاد و کارشناسان حوزه‌های مختلف برگزار شد و فرصتی فراهم آورد تا منطقه آزاد اروند به عنوان یکی از پیشران‌های مهم توسعه اقتصادی جنوب غرب کشور معرفی گردد.

 

