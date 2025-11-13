به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، روح‌اله خزایی، معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری این سازمان، در این نشست ضمن تشریح جایگاه ویژه منطقه آزاد اروند در توسعه تجارت بین‌المللی و اقتصاد دریامحور، به معرفی مزیت‌های استراتژیک این منطقه پرداخت. وی با اشاره به موقعیت راهبردی اروند در همجواری با عراق، مرز بین‌المللی شلمچه و دسترسی مستقیم به آبراه بین‌المللی اروندرود، بیان کرد: «منطقه آزاد اروند با دسترسی همزمان به خشکی، دریا و مرز زمینی خارجی، از ظرفیت‌های ویژه‌ای برای توسعه ترانزیت، صادرات و جذب سرمایه‌گذاری برخوردار است.»

خزایی همچنین با اشاره به بسته‌های سرمایه‌گذاری جامع در حوزه‌های صنعت، گردشگری، خدمات بندری، لجستیک و تجارت، از آمادگی کامل منطقه برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی خبر داد و افزود: «سازمان منطقه آزاد اروند با رویکرد نوین در حمایت از فعالان اقتصادی، زیرساخت‌های لازم برای شکل‌گیری پروژه‌های بزرگ ملی و بین‌المللی را فراهم کرده است.»

وی در ادامه به برنامه‌های آتی منطقه در زمینه توسعه اقتصاد دریامحور، لایروبی اروندرود و گسترش همکاری‌های فرامرزی با کشور عراق اشاره کرد و این اقدامات را گامی مؤثر در ارتقای جایگاه اروند در نقشه اقتصادی کشور دانست. وی تصریح کرد: «تقویت همکاری‌های اقتصادی با عراق و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای تسهیل تجارت و ترانزیت، موجب تقویت جایگاه منطقه آزاد اروند در سطح ملی و بین‌المللی خواهد شد.»

این پنل تخصصی با حضور نمایندگان بخش خصوصی، مدیران مناطق آزاد و کارشناسان حوزه‌های مختلف برگزار شد و فرصتی فراهم آورد تا منطقه آزاد اروند به عنوان یکی از پیشران‌های مهم توسعه اقتصادی جنوب غرب کشور معرفی گردد.

