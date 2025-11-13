خبرگزاری کار ایران
گامی بلند برای ارتقای زیرساخت‌های ترانزیتی اروند

با هدف توسعه زیرساخت‌های ترانزیتی و پشتیبانی از فعالیت‌های گمرکی و لجستیکی در مرز شلمچه، مجموعه‌ای از پروژه‌های عمرانی با مساحتی بیش از ۱۱۰ هزار مترمربع و اعتباری بالغ بر ۸۰۰ میلیارد ریال به همت معاونت عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد اروند به پایان رسید.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، علی الیاسی معاون عمرانی و زیربنایی این سازمان با اعلام این خبر گفت: با توجه به جایگاه راهبردی شلمچه به عنوان یکی از مهم‌ترین مبادی تجاری کشور، عملیات آسفالت و بهسازی محورهای حیاتی این منطقه شامل محوطه ایکس‌ری، گیت ورودی گمرک شماره یک، جاده گلف اجنسی، محوطه یگان حفاظت، مسیر اندیشه خلاق تا گیت گمرک شماره چهار و جاده سرمایه‌گذاری با مساحتی بیش از ۱۱۰ هزار مترمربع در سال ۱۴۰۴ به اتمام رسید.

وی افزود: این طرح‌ها با اعتباری بالغ بر ۸۰۰ میلیارد ریال اجرا شده و نقش مؤثری در افزایش سرعت و ایمنی عبور و مرور کالا و مسافر، بهبود عملکرد گمرک و پشتیبانی از فعالیت‌های بندر خشک شلمچه خواهند داشت.

الیاسی ادامه داد: با تکمیل این پروژه‌ها بستر لازم برای اجرای طرح‌های بزرگ‌تر در آینده نظیر احداث پایانه‌های جدید، انبارها و مراکز لجستیکی پیشرفته فراهم می‌شود.

معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد اروند در پایان از احداث ساختمان گارد حفاظت فیزیکی شلمچه و چند پروژه عمرانی دیگر به عنوان برنامه‌های در دست مطالعه یاد کرد و گفت: هدف ما ایجاد زیرساخت‌هایی پایدار و استاندارد برای تقویت جایگاه شلمچه در شبکه حمل‌ونقل و تجارت منطقه‌ای است.

 

