ساماندهی و انتقال کالاهای متروکه در بندر کیش با هدف بهینه‌سازی فضاهای انبار و ارتقای ایمنی عملیاتی

در اجرای مقررات مربوط به تعیین تکلیف کالاهای فاقد بهره‌برداری و به منظور ارتقای بهره‌وری و ساماندهی فضاهای انبار، عملیات انتقال و معدوم‌سازی کالاهای متروکه عمومی و ترانزیتی در بندر کیش طی روزهای ۱۷ و ۱۸ آبان‌ماه با موفقیت انجام شد.

️به گزارش ایلنا به نقل از   روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، کاپیتان رضا راکیان، سرپرست اداره کل بنادر کیش، ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: این عملیات در انبارهای مسقف شماره ۹ و ۱۰ بندر کیش و در چارچوب ضوابط قانونی و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط اجرا شد. کالاهای یادشده پس از شناسایی، احصا، مستندسازی و تأیید کارشناسان مربوطه، به دلیل فقدان ارزش اقتصادی و امکان بهره‌برداری، با دستور قضایی و هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران و مدیریت توسعه و تجارت سازمان منطقه آزاد کیش، جهت معدوم‌سازی به سایت بازیافت منتقل شدند.

️وی با اشاره به اهداف این اقدام افزود: آزادسازی فضای انبارها، ارتقای ایمنی محیطی و جلوگیری از انباشت کالاهای غیرقابل استفاده از مهم‌ترین اهداف اجرای این طرح است. تمامی مراحل این فرآیند با رعایت کامل اصول ایمنی، استانداردهای زیست‌محیطی و تحت نظارت مستمر دستگاه‌های نظارتی انجام گرفت.

️سرپرست اداره کل بنادر کیش در پایان ضمن قدردانی از همراهی و همکاری نهادهای مسئول تصریح کرد: ساماندهی مستمر کالاهای متروکه، گامی مؤثر در بهینه‌سازی مدیریت فضاهای انبار، افزایش بهره‌وری عملیاتی و ارتقای کیفیت خدمات بندری جزیره کیش به شمار می‌رود.

 

