به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، روح‌الله خزایی، معاون سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکارهای این سازمان، حضور در نمایشگاه کیش اینوکس را فرصتی ارزشمند برای تعامل و تبادل تجربیات میان صاحبان سرمایه، مدیران مناطق آزاد و فعالان اقتصادی کشور دانست و گفت:«کیش اینوکس به‌عنوان چهارراه دیدار همیشگی فعالان بورس، سرمایه، بانک‌ها و مناطق آزاد، بستر مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های نوین سرمایه‌گذاری در کشور فراهم کرده است.»

وی افزود: «در این دوره از نمایشگاه، سازمان منطقه آزاد اروند با ۱۳۶ بسته سرمایه‌گذاری به‌روزرسانی‌شده شرکت کرده است. این بسته‌ها در قالب نشست‌های تخصصی، جلسات پرسش و پاسخ و برنامه‌های B2B به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی معرفی می‌شوند.»

خزایی با تأکید بر رویکرد توسعه‌محور مناطق آزاد اظهار داشت: «حضور مؤثر در این رویداد، همچون دوره‌های گذشته، می‌تواند زمینه‌ساز حرکتی رو‌به‌جلو در مسیر توسعه سرمایه‌گذاری کشور و تقویت نقش مناطق آزاد در اقتصاد ملی باشد.»

نمایشگاه بین‌المللی کیش اینوکس ۲۰۲۵ به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای اقتصادی کشور، با مشارکت سازمان‌ها، نهادهای مالی، مناطق آزاد و فعالان بخش خصوصی در جزیره کیش برگزار شده است.

