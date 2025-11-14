ارائه ۱۳۶ بسته سرمایهگذاری بهروزشده منطقه آزاد اروند در نمایشگاه کیش اینوکس ۲۰۲۵
سازمان منطقه آزاد اروند با حضور فعال در دوازدهمین نمایشگاه بینالمللی کیش اینوکس ۲۰۲۵، ۱۳۶ بسته سرمایهگذاری بهروزرسانیشده را در حوزههای مختلف اقتصادی ارائه کرد و تازهترین ظرفیتهای خود را در زمینه سرمایهگذاری، بورس، بانک و بیمه به فعالان اقتصادی داخلی و بینالمللی معرفی نمود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، روحالله خزایی، معاون سرمایهگذاری و توسعه کسبوکارهای این سازمان، حضور در نمایشگاه کیش اینوکس را فرصتی ارزشمند برای تعامل و تبادل تجربیات میان صاحبان سرمایه، مدیران مناطق آزاد و فعالان اقتصادی کشور دانست و گفت:«کیش اینوکس بهعنوان چهارراه دیدار همیشگی فعالان بورس، سرمایه، بانکها و مناطق آزاد، بستر مناسبی برای معرفی ظرفیتهای نوین سرمایهگذاری در کشور فراهم کرده است.»
وی افزود: «در این دوره از نمایشگاه، سازمان منطقه آزاد اروند با ۱۳۶ بسته سرمایهگذاری بهروزرسانیشده شرکت کرده است. این بستهها در قالب نشستهای تخصصی، جلسات پرسش و پاسخ و برنامههای B2B به سرمایهگذاران داخلی و خارجی معرفی میشوند.»
خزایی با تأکید بر رویکرد توسعهمحور مناطق آزاد اظهار داشت: «حضور مؤثر در این رویداد، همچون دورههای گذشته، میتواند زمینهساز حرکتی روبهجلو در مسیر توسعه سرمایهگذاری کشور و تقویت نقش مناطق آزاد در اقتصاد ملی باشد.»
نمایشگاه بینالمللی کیش اینوکس ۲۰۲۵ بهعنوان یکی از بزرگترین رویدادهای اقتصادی کشور، با مشارکت سازمانها، نهادهای مالی، مناطق آزاد و فعالان بخش خصوصی در جزیره کیش برگزار شده است.