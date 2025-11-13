به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، روح‌الله تهرانی، مدیر سرمایه‌گذاری این سازمان، با اشاره به برگزاری دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی سرمایه‌گذاری و اقتصاد کیش (کیش اینوکس ۲۰۲۵) گفت: همان‌طور که مستحضر هستید، امروز روز دوم این رویداد مهم اقتصادی است و دیروز شاهد افتتاح رسمی نمایشگاه با حضور مسئولان کشوری و دبیر شورای عالی مناطق آزاد بودیم که از غرفه سازمان منطقه آزاد اروند نیز بازدید کردند.

وی افزود: حضور مسئولان عالی‌رتبه کشور و آشنایی آن‌ها با برند اروند، یکی از اهداف مهم و راهبردی سازمان منطقه آزاد اروند است که همواره با جدیت دنبال می‌شود.

تهرانی با تأکید بر اهمیت حوزه تأمین مالی به‌عنوان یکی از موضوعات نوظهور در دولت اخیر گفت: در این نمایشگاه، مجموعه‌ای از شرکت‌های بزرگ مالی و سرمایه‌گذاری حضور دارند و این فرصت ارزشمندی است تا بتوانیم با برقراری ارتباطات مؤثر، روش‌های جدید تأمین مالی برای اجرای پروژه‌های توسعه‌ای در منطقه آزاد اروند را شناسایی و ان‌شاءالله عملیاتی کنیم.

مدیر سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد اروند در پایان اظهار امیدواری کرد: با استفاده از ظرفیت‌های ایجادشده در نمایشگاه کیش اینوکس، بتوانیم گام‌های مؤثری در مسیر جذب سرمایه‌گذاران و اجرای پروژه‌های کلان اقتصادی در منطقه برداریم.

انتهای پیام/