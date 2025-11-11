به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، محسن قریب در نشست مشترک فعالان اقتصادی کیش با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس‌ کل سازمان سرمایه‌گذاری خارجی ، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به نقش مناطق آزاد در رشد اقتصادی کشور، نسبت به تداوم موانع و مشکلات ساختاری در مسیر سرمایه‌گذاران هشدار داد.

قریب با قدردانی از پیگیری‌های مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش برای رساندن صدای فعالان اقتصادی به مسئولان عالی کشور گفت: این جلسه برای بیان کاستی‌هاست. پتانسیل منطقه بسیار فراتر از شرایط فعلی است، اما گرفتار بروکراسی شدید شده‌ایم.

وی دو ضرورت مهم برای خروج از وضعیت فعلی را اصلاح قوانین و اصلاح حکمرانی اقتصادی کشور دانست و افزود: اصلاحیه‌ای تهیه شده که امیدواریم دولت آن را به‌عنوان لایحه به مجلس ارائه کند. اما در کنار قانون‌گذاری، یک بازنگری اساسی در حکمرانی لازم است؛ ساختارهایی که طی سال‌ها رسوب کرده‌اند، امروز به مانعی جدی بدل شده‌اند.

دبیر انجمن سرمایه‌گذاران کیش با انتقاد از کم‌توجهی به جایگاه واقعی سرمایه‌گذاران اظهار کرد: سرمایه‌گذار با ثروتمند تفاوت دارد. در کشورهای توسعه‌یافته از ثروتمند حمایت ویژه نمی‌شود، اما سرمایه‌گذار که اشتغال ایجاد می‌کند، مورد حمایت جدی قرار می‌گیرد. در کشور ما این اتفاق نمی‌افتد.

قریب ادامه داد: امروز دولت با کمبود منابع، عدم تعریف مأموریت مشخص و هزینه‌های حداکثری روبه‌روست. این وضعیت بر عملکرد مناطق آزاد نیز سایه انداخته است. با وجود آنکه یک میلیون نفر در مناطق آزاد ساکن‌اند، ظرفیت این مناطق می‌تواند تأثیر جدی در اقتصاد ملی داشته باشد.

وی با اشاره به جایگاه کیش در مقایسه با سایر جزایر کشور گفت: از میان ۱۴ جزیره استان هرمزگان، کیش از رونق و پویایی متفاوتی برخوردار است. اگر اجازه دهند توسعه ادامه یابد، روند توسعه در کشور باید شبیه کیش شود، نه اینکه با نگاه‌های غلط آن را محدود کرد.

غریب با تأکید بر نقش بخش خصوصی در توسعه کیش گفت: بندر، فرودگاه، جاده‌ها و زیرساخت‌های اصلی توسط سازمان ایجاد شده، اما بخش اعظم اقتصاد کیش از هتل‌ها و بازارها تا مجموعه‌های گردشگری، فرهنگی و تجاری توسط بخش خصوصی ساخته شده است. این سرمایه‌گذاران باید مورد حمایت قرار گیرند.