به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، طهمورث قاسمی در جلسه هم‌اندیشی فعالان اقتصادی جزیره کیش با اشاره به اخیر کیش گفت: تحولات منطقه آزاد کیش به‌گونه‌ای بوده که امروز این جزیره ظرفیت تبدیل شدن به داووس آسیا را دارد. کیش حتی قابلیت تبدیل شدن به منطقه‌ای مشابه شرم‌الشیخ را پیدا کرده و مهم‌تر از آن، تنها منطقه‌ای است که تراز انرژی و برق آن منفی نیست.

قاسمی با تأکید بر نقش قوانین مرتبط با مناطق آزاد در شکل‌گیری این دستاوردها اظهار داشت: بخش مهمی از موفقیت‌های امروز نتیجه اجرای هرچند ناقص قانون اداره مناطق آزاد است. ظرفیت‌های گسترده‌ای در این منطقه وجود دارد و در برنامه هفتم توسعه نیز تکالیف مهمی برای تأمین مالی پروژه‌ها از طریق بازار سرمایه، بخش خصوصی و مدل‌های مشارکتی تعریف شده است.

وی با انتقاد از برخی مداخلات قانونی در سال‌های گذشته گفت: برخی بندها مانند مالیات بر ارزش افزوده بدون توجه به شرایط مناطق آزاد به قوانین بودجه اضافه شد. قانونی که در سرزمین اصلی ۱۳ سال طول کشید تا پلکانی اجرا شود، با یک بند وارد قانون بودجه شد و آثار مخرب آن به‌ویژه در کیش مشهود است.

قاسمی با اشاره به مشکلات موجود در تفسیر قانون از سوی امور مالیاتی افزود: متأسفانه در مواردی تفسیر توسعه‌گرا یا سلیقه‌ای ارائه شده است. این در حالی است که اراده رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد بر حمایت از مناطق آزاد قرار دارد؛ اما برخی نگاه‌ها باعث شده سرمایه‌گذاران با چالش‌های جدی مواجه شوند.

وی نسبت به اثرات منفی این وضعیت هشدار داد و گفت: اگر سرمایه‌گذار خارجی وارد کیش شود و به‌واسطه ثبت شرکت در این جزیره، مشمول مالیات‌های گسترده شود، عملاً انگیزه حضور او از بین می‌رود. این یک پارادوکس آشکار است که توسعه را مختل می‌کند.

دبیرکل مجمع سازندگان کیش با ارائه پیشنهاد مشخص خطاب به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اصلاح ماده ۱۰ و حذف شرط پوشش جمعیتی از این ماده باید در اولویت قرار گیرد. همچنین لازم است برای مسئله مالیات بر ارزش افزوده، یا از طریق قانون بودجه یا قانون تنظیم مقررات، اصلاح ساختاری انجام شود تا مناطق آزاد بتوانند نقش واقعی خود را در اقتصاد ملی ایفا کنند.

قاسمی در پایان تأکید کرد که ظرفیت‌ فعلی کیش فاصله قابل توجهی با سطح مطلوب توسعه دارد و تداوم نگاه‌های اشتباه مالیاتی می‌تواند پروژه‌های ملی و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ را زمین‌گیر کند.