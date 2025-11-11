به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، محمد کبیری در سی‌امین جلسه شورای معاونان و مدیران سازمان منطقه آزاد کیش که با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران برگزار شد با بیان اینکه این دوره برای جزیره دستاوردهای مهمی به همراه داشته است، افزود: در این مدت توانستیم بیش از دوازده رکورد بی‌سابقه را در حوزه‌های اقتصادی، عمرانی، گردشگری و سرمایه‌گذاری ثبت کنیم موفقیت‌هایی که نتیجه تلاش منسجم مدیران، کارشناسان و همراهی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است.

وی همچنین رسیدگی به پرونده‌های قدیمی سرمایه‌گذاری را از اولویت‌های سازمان در این دوره عنوان کرد و گفت: در کنار بازگشایی پرونده‌های متوقف‌شده گذشته، برنامه‌های جدیدی برای رونق سرمایه‌گذاری و فعال‌سازی پروژه‌های جدید در دستور کار قرار دارد.

کبیری افزود: در ماه‌های پیش‌رو با اجرای طرح‌های تحولی، نتایج ملموس‌تری در مسیر رشد اقتصادی کیش مشاهده خواهد شد و این روند نویدبخش دوره‌ای تازه از توسعه پایدار در جزیره است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه این جلسه با تأکید بر اینکه کیش از معدود مناطق آزادی است که در مسیر واقعی توسعه حرکت می‌کند، هشدار داد بی‌ثباتی مدیریتی و مقرراتی طی سال‌های گذشته بخشی از مزیت‌های این جزیره را تضعیف کرده است و باید برای احیای جایگاه رقابتی آن اقدام جدی صورت گیرد.

سید شمس‌الدین حسینی، با اشاره به ویژگی‌های منحصربه‌فرد این جزیره گفت: کیش به‌دلیل موقعیت جغرافیایی، زیبایی‌های محیطی و مزیت‌های ذاتی، یکی از معدود مناطق آزادی است که در مسیر واقعی ایجاد منطقه آزاد حرکت می‌کند.

وی با انتقاد از روند سال‌های گذشته افزود: متأسفانه از زمان آغاز فعالیت کیش به‌عنوان منطقه آزاد، به‌تدریج بخشی از مزیت‌های اصلی آن کمرنگ شده و این موضوع باید با جدیت مورد توجه قرار گیرد.

حسینی دو عامل اصلی این روند را بی‌ثباتی مدیریتی و بی‌ثباتی در مقررات دانست و اظهار کرد: یکی از دلایل اصلی فاصله گرفتن کیش از اهداف مناطق آزاد، تغییرات مکرر مدیریت سازمان بود امیداریم این مسئله در دوره جدید تکرار نشود. اگر می‌خواهیم کیش توان رقابت با مناطق پیشرفته دنیا را داشته باشد، باید به این موضوع توجه ویژه کنیم.

وی عامل مهم دیگر را قوانین ناپایدار عنوان کرد و گفت: بی‌ثباتی مقررات در حوزه مناطق آزاد، مانع جدی برای سرمایه‌گذاری است. در تلاش هستیم با تدوین مقررات کارآمد و پایدار، مسیر رشد مناطق آزاد را هموار کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به کاهش زمان صدور مجوزها در کیش تصریح کرد: خوشبختانه مدت صدور مجوزها در جزیره به کمتر از دو روز رسیده، اما این زمان باید باز هم کاهش یابد. حتی در برخی حوزه‌ها می‌توان صدور مجوز را حذف و فعالیت‌ها را با نظارت دقیق مدیریت کرد.

حسینی افزود: مجوز زدایی می‌تواند کمک بزرگی به توسعه اقتصادی کیش باشد، مشروط بر اینکه سازوکارهای نظارتی با دقت اجرا شود تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری گردد.