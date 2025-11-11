به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، این نشست با حضور معاونان اقتصادی مناطق آزاد کیش، اینچه‌برون، سرخس، اروند، ارس، قشم، انزلی، بانه و مریوان و قصر شیرین روز دوشنبه ۱۹ آبان‌ماه در سالن خوارزمی مرکز همایش‌های بین‌المللی کیش و در حاشیه برگزاری رویداد بین‌المللی کیش اینوکس برگزار شد.

برگزاری این نشست در چارچوب سلسله جلسات تخصصی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد کشور با هدف بررسی آخرین مصوبات، دستاوردها و دستورالعمل‌های ابلاغی دبیرخانه، تبادل نظر درباره چالش‌ها و راهکارهای اجرایی و تقویت هم‌افزایی میان معاونان اقتصادی مناطق آزاد کشور انجام شد.

در جریان این نشست، معاونان اقتصادی مناطق آزاد ضمن ارائه گزارش از وضعیت اقتصادی مناطق متبوع خود، بر ضرورت تسریع در اجرای مصوبات دبیرخانه، تقویت هماهنگی‌های بین‌منطقه‌ای و رفع موانع اقتصادی در مسیر توسعه فعالیت‌های مناطق آزاد کشور تأکید کردند.

مسعود نیک افروز معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد کیش، در این نشست با تأکید بر تفویض اختیار به مناطق برای تصمیم‌گیری در زمینه تخصیص ارز، گفت: مناطق باید بتوانند براساس تشخیص خود اقدام نمایند و پرونده هایی که در گذشته معرفی شده اند نباید معطل شرایط جدید شوند.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت توسعه صادرات، خاطرنشان کرد: صادرات تنها به کالا محدود نمی‌شود و حوزه خدمات را نیز در برمی گیرد؛ به ویژه در مناطقی مانند کیش که صادرات خدمات اهمیت بیشتری دارد باید انواع مودهای صادرات خدمات مدنظر قرار گیرد. وی همچنین بر لزوم تبیین سرمایه‌گذاری‌ بی‌نام و شفاف‌سازی مدل‌های موفق آن در کشور تأکید کرد.

نیک افروز به اقدامات انجام شده برای بهبود محیط کسب‌وکار در مناطق آزاد اشاره کرد و افزود: مطابق تبصره الحاقی ماده 14 آیین‌ نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی، بانک‌ها باید حداقل یکی از شعب خود را به سطح ممتاز مستقل در مناطق آزاد ارتقا دهند تا منابع مالی به صورت مستقیم در اختیار مناطق قرار گیرد و محدودیت‌های دسترسی به اعتبارات کاهش یابد.

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به اصلاح سیاست‌های گمرکی و ایجاد مسیر سبز برای ترخیص کالا، خواستار افزایش سقف ارزش کالاهای همراه مسافر شد و یادآور شد که ارزش فعلی سقف‌ها متناسب با تورم و شرایط امروز نیست.

نیک افروز با اشاره به موضوع مالیات در مناطق آزاد و با بیان این که بخشی از مالیات دریافتی باید به توسعه زیرساخت‌های همان مناطق بازگردد؛ افزود: در سال گذشته بیش از ۳۷۰۰ میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده از مناطق خارج شده و فقط ۱۶۰ میلیارد تومان به منطقه بازگشته است. این اقدام باید اصلاح شود تا عدالت مالیاتی برقرار گردد.

گفتنی است برگزاری نشست هم‌اندیشی کارگروه اقتصادی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد کشور، همزمان با نمایشگاه و همایش بین‌المللی کیش اینوکس، فرصتی برای گسترش تعاملات اقتصادی، تبادل تجربیات و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی و بین‌المللی برای توسعه مناطق آزاد کشور فراهم کرد.