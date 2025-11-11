اینوکس دوازدهم در کیش آغاز شد

خبرگزاری کار ایران
English العربیه
دوازهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه ، خصوصی سازی و فرصت های سرمایه گذاری در کیش آغاز به کار کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک، بیمه، خصوصی‌سازی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشور با عنوان «کیش اینوکس ۲۰۲۵»  با حضور معاون وزیر اقتصاد و رییس سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی، رییس و اعضای فراکسیون اقتصادی مجلس، دبیرشورایعالی و مدیران عامل مناطق آزاد ، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، رییس سازمان بورس، روسا و مسیولین اتاق های بازرگانی، روسای بانک ها و بیمه ها و بسیاری از فعالان اقتصادی و سرمایه گذاری کشور افتتاح شد .

در این رویداد بزرگ اقتصادی کشور ۳۰۰ شرکت کننده در حوزه های مختلف افتصادی به عرضه و تبادل اخرین دستاوردهای خود می پردازند.

‎رویداد کیش اینوکس با تمرکز بر محورهایی نظیر توسعه و افزایش کارایی بازار سرمایه، بازتعریف نقش بازارهای مالی در تأمین مالی پروژه‌های تولیدی و زیربنایی، تقویت ابزارهای نوین سرمایه‌گذاری، توسعه بازار بدهی و دسترسی بنگاه‌های کوچک به منابع مالی، حمایت از تولید برون‌سپاری‌شده، پروژه‌های صادرات‌محور و زنجیره‌های تأمین، ارتقای تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی در سایه تحولات سیاسی و اقتصادی جهانی، پیوند بازار سرمایه با اقتصاد دانش‌بنیان و فناوری‌های پیشرفته، ترویج مشارکت عمومی – خصوصی در پروژه‌های ملی، هوشمندسازی نهادهای مالی و تحول دیجیتال، ارتقای شفافیت، حاکمیت شرکتی و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، نقش صنعت بیمه در کاهش ریسک و تقویت امنیت سرمایه‌گذاری تا ۲۲ آبان درکیش ادامه دارد.

 

