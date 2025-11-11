آغاز به کار بزرگترین رویداد اقتصادی کشور در کیش

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، آیین افتتاح دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک، بیمه، خصوصی‌سازی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشور با عنوان «کیش اینوکس ۲۰۲۵» کار خود را با حضور معاون وزیر اقتصاد و رییس سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی، رییس و اعضای فراکسیون اقتصادی مجلس، دبیرشورایعالی و مدیران عامل مناطق آزاد ، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، رییس سازمان بورس، روسا و مسیولین اتاق های بازرگانی، روسای بانک ها و بیمه ها و بسیاری از فعالان اقتصادی و سرمایه گذاری کشور آغاز به کار کرد. ‎در حاشیه نمایشگاه کیش اینوکس ۲۰۲۵، که با حضور بیش از ۳۰۰ شرکت کننده برگزار می شود در ۳۶ نشست تخصصی، ظرفیت‌های بازار سهام، صنعت مالی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری، روش‌های تسهیل سرمایه‌گذاری و مانع‌زدایی از تولید، نقش هوش مصنوعی در صنعت بانکداری، تامین مالی هوشمند، فرصت‌ها و چالش‌های صنعت کارگزاری، حضور صندوق‌های رمزارز در بازار سرمایه، چشم‌انداز بازارهای دارایی در ایران و جهان، روند توکنایز کردن دارایی‌ها در بازار سرمایه، همچنین روندهای کلان اقتصادی کشور بررسی خواهد شد.گفتنی است نمایشگاه کیش اینوکس تا ۲۲ آبان در جزیره کیش ادامه دارد.

