آغاز به کار بزرگترین رویداد اقتصادی کشور در کیش
آیین افتتاح دوازدهمین نمایشگاه بین المللی کیش اینوکس با حضور بزرگان اقتصادی کشور آغاز شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، آیین افتتاح دوازدهمین نمایشگاه بینالمللی بورس، بانک، بیمه، خصوصیسازی و معرفی فرصتهای سرمایهگذاری کشور با عنوان «کیش اینوکس ۲۰۲۵» کار خود را با حضور معاون وزیر اقتصاد و رییس سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی، رییس و اعضای فراکسیون اقتصادی مجلس، دبیرشورایعالی و مدیران عامل مناطق آزاد ، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، رییس سازمان بورس، روسا و مسیولین اتاق های بازرگانی، روسای بانک ها و بیمه ها و بسیاری از فعالان اقتصادی و سرمایه گذاری کشور آغاز به کار کرد. در حاشیه نمایشگاه کیش اینوکس ۲۰۲۵، که با حضور بیش از ۳۰۰ شرکت کننده برگزار می شود در ۳۶ نشست تخصصی، ظرفیتهای بازار سهام، صنعت مالی، فرصتهای سرمایهگذاری، روشهای تسهیل سرمایهگذاری و مانعزدایی از تولید، نقش هوش مصنوعی در صنعت بانکداری، تامین مالی هوشمند، فرصتها و چالشهای صنعت کارگزاری، حضور صندوقهای رمزارز در بازار سرمایه، چشمانداز بازارهای دارایی در ایران و جهان، روند توکنایز کردن داراییها در بازار سرمایه، همچنین روندهای کلان اقتصادی کشور بررسی خواهد شد.گفتنی است نمایشگاه کیش اینوکس تا ۲۲ آبان در جزیره کیش ادامه دارد.