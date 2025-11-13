خبرگزاری کار ایران
بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از نمایشگاه بین‌المللی «کیش اینوکس»

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با همراهی معاونان و مدیران سازمان، از نمایشگاه بین‌المللی سرمایه‌گذاری و بازارهای مالی «کیش اینوکس» بازدید کرد و روند معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، خدمات مالی و ابزارهای نوین بازار سرمایه را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، محمد کبیری به‌همراه جمعی از معاونان و مدیران در بازدید میدانی از نمایشگاه بین‌المللی سرمایه‌گذاری و بازارهای مالی کیش (Kish INVEX) که در مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی جزیره در حال برگزاری است، از غرفه‌های شرکت‌ها، نهادهای مالی، صندوق‌ها و فعالان اقتصادی داخلی و خارجی دیدن کرد.

در جریان این بازدید، روند معرفی طرح‌های سرمایه‌گذاری، خدمات مالی و بیمه‌ای، ابزارهای نوین بازار سرمایه و ظرفیت‌های فناورانه ارزیابی شد. همچنین هماهنگی‌های لازم برای تسهیل همکاری‌ها، جذب سرمایه و پیگیری پروژه‌های اولویت‌دار در جزیره کیش انجام گرفت.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در این بازدید بر اهمیت توسعه تعاملات اقتصادی در سطح ملی و منطقه‌ای تأکید کرد و خواستار حمایت بیشتر از حضور فعال بخش خصوصی و تقویت خدمات پشتیبان سرمایه‌گذاران شد.

نمایشگاه بین‌المللی «کیش اینوکس» به‌عنوان یکی از رویدادهای تخصصی حوزه سرمایه‌گذاری و بازارهای مالی کشور، هر ساله با حضور شرکت‌ها، نهادهای مالی و فعالان اقتصادی برگزار می‌شود و بستری برای معرفی پروژه‌ها، برگزاری مذاکرات مستقیم و شکل‌گیری همکاری‌های جدید فراهم می‌آورد.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، سازمان منطقه آزاد کیش مقرر کرده است موضوعات مطرح‌شده در این نمایشگاه در قالب کارگروه‌های تخصصی پیگیری و نتایج اجرایی آن به‌صورت مستمر اطلاع‌رسانی شود.

 

