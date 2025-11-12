به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، آیین گرامیداشت روز کیش سه‌شنبه ۲۰ آبان‌ماه با حضور مسئولان ملی و محلی، سرمایه‌گذاران، فعالان اقتصادی و اقشار مختلف مردم در سالن خلیج فارس مرکز همایش‌های بین‌المللی کیش برگزار شد.در این مراسم، محمدکبیری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با قدردانی از همراهی و پایداری سرمایه‌گذاران و کیشوندان، از یک سال تلاش مستمر تیم جدید مدیریتی سخن گفت و تأکید کرد: کیش، صدفی است که همه در آن به مروارید تبدیل می‌شویم؛ مرواریدی که حاصل همکاری، همدلی و تلاش جمعی است.

کبیری با اشاره به دستاوردهای شاخص یک‌ساله این سازمان گفت:در یک سال گذشته با اتکا به همت سرمایه‌گذاران، بخش خصوصی و نیروهای متخصص، ۱۵ قرارداد جدید سرمایه‌گذاری به ارزش چندین هزار میلیارد تومان به امضا رسیده و یک سرمایه‌گذار خارجی با سرمایه ۱۵۰ میلیون دلاری به جمع سرمایه‌گذاران کیش افزوده شده است. همچنین تراز تجاری کیش به طور میانگین ماهانه ۶ میلیون دلار افزایش یافته و تعداد گردشگران خارجی در فصل پرتقاضا نسبت به سال گذشته پنج برابر رشد داشته است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در ادامه با اشاره به حل ۱۹ پرونده از مجموع ۳۳ ابرپرونده قدیمی سازمان گفت: با حمایت نهادهای نظارتی و دستگاه‌های اجرایی، موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران که سال‌ها پروژه‌هایشان متوقف مانده بود، برطرف شد و بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه به چرخه فعال اقتصادی جزیره بازگشت.وی افزود: در بخش زیرساخت، کیش تنها نقطه کشور است که هیچ ناترازی در تولید آب و برق ندارد؛ نتیجه‌ای که با همکاری بخش خصوصی حاصل شده است. همچنین فعالیت‌های عمرانی نسبت به مدت مشابه سال گذشته چهار برابر و صدور مجوزهای اقتصادی نیز رشد چهاربرابری داشته است.

کبیری در بخش دیگری از سخنان خود به دستاوردهای اجتماعی و رفاهی اشاره کرد و گفت: با هدف ارتقای رفاه عمومی، هزینه درمان برای پاکبانان، معلمان و بومیان رایگان شده و تعداد پزشکان متخصص افزایش یافته است. همچنین ساخت هشت مدرسه جدید با مشارکت بخش خصوصی آغاز شده و سه مدرسه ملی دیگر تا سال آینده به بهره‌برداری می‌رسند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با بیان اینکه کیش امروز در مسیر تبدیل به منطقه آزاد نسل هفتمی در افق ۱۴۱۴ قرار دارد؛ تصریح کرد:در هشت محور کلان از جمله زیرساخت، سلامت، آموزش، فناوری، گردشگری، حکمرانی هوشمند و مالی برنامه‌ریزی شده است. نخستین اپراتور هوش مصنوعی کشور به‌زودی در کیش راه‌اندازی خواهد شد و یک پروژه ملی در حوزه حکمرانی هوشمند طی ۱۸ ماه آینده به ثمر خواهد نشست. وی با اشاره به رشد ۸۰ درصدی درآمدهای پایدار سازمان گفت: با وجود چالش ناترازی ناشی از مالیات بر ارزش افزوده، سازمان با جدیت پیگیر اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد است تا حقوق طبیعی این مناطق به کشور بازگردد.کبیری در پایان با قدردانی از تمام ارکان توسعه جزیره، از جمله شورای تأمین، امام جمعه کیش، بخش خصوصی، بومیان، کارگران، معلمان، کادر درمان و رسانه‌ها گفت:کیش امروز نماد همدلی ملی و افتخار ایران است. آینده درخشان این جزیره را باید با هم‌افزایی، یک‌رنگی و باور به توان ایرانی ساخت.