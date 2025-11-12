به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، رضا مسرور در آیین گرامیداشت روز کیش که سه‌شنبه ۲۰ آبان در سالن خلیج فارس مرکز همایش‌های بین‌المللی کیش برگزار شد؛ اظهارداشت: اگر کیش منطقه آزاد نبود، تفاوت چشمگیری در وضعیت کنونی آن مشاهده نمی‌شد. توسعه امروز کیش نتیجه تلاش و زحمات همه افرادی است که سال‌ها برای پیشرفت این جزیره مجاهدت کرده‌اند.وی با ابراز قدردانی از همراهی امام جمعه، نیروهای انتظامی، فعالان اقتصادی، کارگران و کارمندان جزیره، افزود: همدلی و هم‌افزایی موجود در کیش از مهم‌ترین عوامل رشد و پویایی این منطقه است و این روحیه ارزشمند باید حفظ و تقویت شود.دبیر شورای عالی مناطق آزاد با اشاره به سابقه زندگی بیش از دو دهه‌ای خود در کیش گفت: بیش از بیست سال است که در کنار مردم شریف کیش زندگی می‌کنم و از نزدیک شاهد قدرشناسی و تلاش آنان بوده‌ام. امروز نیز با افتخار اعلام می‌کنم که مسیر توسعه کیش به‌درستی در حال پیشرفت است.

بازگشت مشوق‌ها و رفع محدودیت‌هامسرور در ادامه به موضوع رفع موانع و بازگرداندن امتیازات مناطق آزاد اشاره کرد و اظهار داشت: در سال گذشته برخی محدودیت‌ها از جمله ممنوعیت واردات خودرو و اخذ مالیات مضاعف در مناطق آزاد برطرف شده است. دولت تأکید کرده است که دستگاه‌های اجرایی بدون هماهنگی با دبیرخانه شورای عالی در امور مناطق آزاد دخالت نکنند. این نشان از اراده جدی دولت برای احیای جایگاه مناطق آزاد است.وی افزود: بازگشت کامل مشوق‌ها ممکن است زمان‌بر باشد، اما با پیگیری مستمر و نگاه حمایتی دولت، این مسیر با جدیت دنبال خواهد شد.

حمایت از مدیریت محمد کبیری و توسعه گردشگریدبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور در بخش دیگری از سخنان خود، از عملکرد محمد کبیری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش قدردانی کرد و گفت: از روز نخست تأکید داشتم که موفقیت محمد کبیری، موفقیت این منطقه و کشور است. خوشبختانه شاهد تحول مثبت در مدیریت، پیگیری پروژه‌ها و بهبود شاخص‌های توسعه در جزیره هستیم.وی با اشاره به رشد گردشگری و تکمیل ظرفیت هتل‌های جزیره گفت:باید به سمتی حرکت کنیم که در تمام روزهای سال، هیچ اتاق خالی در هتل‌های کیش وجود نداشته باشد. برگزاری مستمر رویدادهای فرهنگی، اقتصادی و ورزشی می‌تواند به پویایی بیشتر جزیره کمک کند.

تخفیف ویژه بلیت کیش‌ایر برای ساکنان جزیره

مسرور در ادامه از تصمیم جدید برای حمایت از ساکنان کیش خبر داد و اعلام کرد: براساس هماهنگی‌های انجام‌شده، شرکت هواپیمایی کیش‌ایر بلیت پروازهای ورودی و خروجی ساکنان کیش را با ۲۰ درصد تخفیف نسبت به قیمت فروش عرضه خواهد کرد تا بخشی از هزینه‌های زندگی در جزیره کاهش یابد.وی همچنین از پیگیری‌های انجام‌شده برای بازگرداندن شرکت کیش‌ایر به مالکیت کیش خبر داد و گفت: با وجود فشارهای متعدد برای واگذاری این شرکت به بورس، این موضوع مورد تأیید قرار نگرفت و سیاست دبیرخانه، بازگشت کامل کیش‌ایر به جزیره است.دبیر شورای عالی مناطق آزاد در پایان با قدردانی از تلاش‌های مدیران، فعالان اقتصادی و مردم جزیره گفت:در کیش حق اشتباه نداریم. موفقیت کیش، موفقیت همه کشور است و باید با همدلی، تلاش مضاعف و برنامه‌ریزی دقیق، آینده‌ای روشن برای این جزیره رقم بزنیم.