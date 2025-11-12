خبرگزاری کار ایران
روزنه‌های امید در جزیره باید به فرصت‌های پایدار تبدیل شود

امام جمعه کیش، با اشاره به ضرورت تثبیت هویت فرهنگی کیش در تقویم رسمی کشور گفت: مصوبه نام‌گذاری روز کیش باید هرچه سریع‌تر نهایی شود و مشوق‌های مناطق آزاد نیز برای تقویت اقتصاد جزیره احیا گردد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا بی‌نیاز در آیین گرامیداشت روز کیش و رونمایی از دستاوردهای منطقه آزاد کیش که در مرکز همایش‌های بین‌المللی کیش برگزار شد، با اشاره به روند طی‌شده برای نام‌گذاری رسمی این مناسبت اعلام کرد: مصوبه نام‌گذاری روز کیش در شورای فرهنگ عمومی تصویب و برای ثبت نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شده و انتظار می‌رود مراحل قانونی آن هرچه سریع‌تر تکمیل شود.

وی با بیان اینکه ظرفیت‌های کیش کمتر از حد واقعی خود مورد بهره‌برداری قرار گرفته است افزود: کیش منطقه‌ای با توانمندی‌های فراوان است که در سال‌های اخیر به اندازه شایستگی خود پیشرفت نکرده و باید با همکاری دولت، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی به جایگاه واقعی خود بازگردد.

امام‌جمعه کیش با اشاره به ضرورت بازگشت سیاست‌های حمایتی در مناطق آزاد گفت: روزنه‌های امیدی در جزیره ایجاد شده و انتظار می‌رود این روزنه‌ها به امید واقعی تبدیل شود و با احیای مشوق‌های مناطق آزاد، تولید، سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی در کیش تقویت گردد.

وی با تأکید بر لزوم هماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر و بخش خصوصی تصریح کرد: ظرفیت کیش بسیار فراتر از وضعیت فعلی است و رسیدن به جایگاه واقعی این جزیره نیازمند تداوم حمایت مسئولان، همراهی مردم و پیگیری جدی برنامه‌های توسعه‌ای است.

 

