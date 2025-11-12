تأکید مشاور رئیسجمهور بر نقش استراتژیک کیش در اقتصاد آینده ایران
مشاور رئیسجمهور در امور همکاریهای اقتصادی با اشاره به جایگاه ویژه کیش در اقتصاد ملی گفت: کیش میتواند به الگوی توسعه انسانمحور و یکی از قطبهای آینده اقتصاد دیجیتال و فناوری کشور تبدیل شود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، معصومه آقاپور در آیین گرامیداشت روز کیش و رونمایی از دستاوردهای منطقه آزاد کیش که در مرکز همایشهای بینالمللی کیش برگزار شد، با اشاره به ظرفیت بالای کیش در عرصههای مالی و سرمایهگذاری اعلام کرد: کیش نمادی از پایداری، پیشرفت و روشننگری است و میتواند جایگاهی محوری در اقتصاد کشور داشته باشد.
وی با بیان ارزیابی خود از نمایشگاه اخیر نهادهای مالی در کیش افزود: برگزاری نمایشگاه شاخص اینوکس و گردهمآیی نهادهای مالی و بازار سرمایه نشان داد که مدیریت جزیره توانسته است امکانات و ظرفیتهای مالی کشور را در کنار هم قرار دهد و زمینهای برای خلاقیت، اندیشه و آینده نگری اقتصادی فراهم کند.
آقاپور با اشاره به موقعیت راهبردی کیش گفت: کیش با برخورداری از زیرساختهای مناسب، پیشرفت در قوانین حمایتی و نیروی انسانی توانمند میتواند به الگویی از توسعه انسانمحور و متواضع تبدیل شود و نقش مهمی در تعاملات اقتصادی و توسعه کشور ایفا کند.
وی با تشریح چشمانداز اقتصادی جزیره تصریح کرد: آینده کیش میتواند در حوزه اقتصاد دیجیتال، اقتصاد سبز و اقتصاد دریا محور رقم بخورد و این جزیره توان تبدیل شدن به قطب نوآوری، فناوری و پیوند اقتصاد سنتی با دانش نوین و هوش مصنوعی را دارد.
مشاور رئیسجمهور با تأکید بر رویکرد دولت چهاردهم نسبت به مناطق آزاد اظهار کرد: تمرکز دولت بر تقویت مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی، زمینهساز تبدیل این مناطق به دروازههای تجارت بینالمللی برای ایران است.
وی همچنین با اشاره به همکاری دستگاهها و نهادهای مختلف در توسعه کیش گفت: همکاری کارکنان، بخشهای امنیتی، مدیران شهری و شورای سازمان مناطق آزاد نقش مهمی در پیشرفت کیش داشته و این همافزایی موجب شده است که این جزیره بهعنوان یک الگو در سطح ملی مطرح شود.
آقاپور با تاکید بر نقش کیش در آینده اقتصاد کشور افزود: کیش میتواند سکوی پرتاب ایران به افقهای جدید تجارت جهانی باشد و به زبان مشترک اقتصاد ایران با جهان تبدیل شود.
وی در جمعبندی سخنان خود خاطرنشان کرد: با وجود فشارها و تهدیدهای اقتصادی، تلاش و سختکوشی مردم و مدیران میتواند کیش را به پایلوت جهش توسعه اقتصادی کشور تبدیل کند و این مسیر با همراهی همه بخشها قابل تحقق است.