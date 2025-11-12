کیش و ارمنستان همکاریهای گردشگری را توسعه میدهند / بررسی ایجاد پرواز مستقیم بین ایروان و کیش
در نشست مشترک مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و سفیر ارمنستان در ایران، بر گسترش همکاریهای گردشگری و اقتصادی تأکید و زمینههای ایجاد پرواز مستقیم بین ایروان و جزیره کیش به طور جدی مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در دیدار محمد کبیری مدیرعامل این سازمان و گریگور هاکوبیان، سفیر ارمنستان در ایران، که در هتل آسمان رویال کیش برگزار شد دو طرف بر گسترش تعاملات در حوزههای گردشگری، اقتصادی و فرهنگی تأکید کردند.
در این نشست زمینههای همکاری مشترک به ویژه راههای توسعه گردشگری بین کیش و ایروان و امکانسنجی برقراری پرواز مستقیم بین این دو مقصد، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
محمد کبیری در حاشیه این نشست اظهار داشت: گفتوگوهای سازندهای در این دیدار انجام شد و هدف اصلی از دعوت سفرای کشورهای مختلف، معرفی ظرفیتهای کمنظیر جزیره کیش از نزدیک است.
محمد کبیری خاطر نشان کرد: محور نخست گفتوگوهای ما، توسعه گردشگری میان ایروان و کیش و بررسی امکان برقراری پرواز مستقیم بود. این موضوع مستلزم طی یک فرایند رسمی است، اما مذاکرات اولیه به خوبی انجام شد و هر دو طرف تمایل جدی به پیشبرد آن دارند.
وی افزود: این همکاری در دو محور، نخست گردشگری و سپس تجارت و بازرگانی دنبال خواهد شد. همچنین در حال بررسی مسیرهای حملونقل کالا از ایروان به خلیج فارس از طریق کیش هستیم و امیدواریم این همکاریها در آینده نزدیک به نتایج عملی منجر شود.
در ادامه، گریگور هاکوبیان، سفیر جمهوری ارمنستان در ایران، نیز با ابراز خرسندی از حضور در جزیره کیش گفت: کیش دارای پتانسیلها و امکانات فراوانی است و معتقدم میتوانیم همکاریهای جدیدی را میان ارمنستان و کیش، بهویژه در حوزه گردشگری آغاز کنیم.
وی افزود: پیشنهاد شد که در گام نخست، گروهی از فعالان گردشگری، بلاگرها و چهره های مطرح و تاثیر گذار ارمنی به جزیره کیش سفر کنند تا از نزدیک با ظرفیتهای این جزیره آشنا شوند.
این دیدار با هدف توسعه تعاملات اقتصادی، فرهنگی و گردشگری میان جزیره کیش و جمهوری ارمنستان برگزار شد و دو طرف بر استمرار گفتوگوها و برنامهریزی برای اجرای توافقات اولیه تأکید کردند.