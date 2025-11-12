دیدار مدیرکل منابع طبیعی گیلان با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی؛
تاکید بر توسعه همکاریهای مشترک برای حفاظت از منابع طبیعی و تقویت پروژههای زیستمحور
کامیار مرزبانی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان با حضور در این سازمان، در نشستی مشترک با مصطفی طاعتیمقدم مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، راهکارهای گسترش تعاملات و اجرای برنامههای مشترک در حوزه منابع طبیعی، محیطزیست و طرحهای حفاظتی را مورد بررسی قرار داد.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد انزلی، در این دیدار، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با تشریح اقدامات انجامشده در زمینه توسعه پایدار، مدیریت صحیح اراضی و صیانت از محیطزیست، تأکید کرد: «تحقق برنامههای توسعهای بدون توجه به اصول حفاظت از منابع طبیعی امکانپذیر نیست و ما در منطقه آزاد انزلی، حفاظت از بسترهای طبیعی و زیستمحیطی را از اولویتهای اصلی میدانیم.»
طاعتیمقدم با اشاره به رویکرد سازمان مبنی بر توسعه زیرساختهای سرمایهگذاری همراه با رعایت استانداردهای زیستمحیطی و منابع طبیعی افزود: «همکاری با دستگاههای تخصصی از جمله ادارهکل منابع طبیعی گیلان، میتواند مسیر اجرای طرحهای مشترک در حوزه احیا، ساماندهی و مدیریت اراضی را هموارتر کند.»
در این دیدار مدیرکل منابع طبیعی گیلان از آمادگی این مجموعه برای مشارکت در طرحهای مشترک پژوهشی، آموزشی و نظارتی در محدوده منطقه آزاد انزلی خبر داد.