همزمان با آیین افتتاح رویداد کیش اینوکس ۲۰۲۵؛
سکوی ملی فناوری و اقتصاد دانشبنیان مناطق آزاد ایران رونمایی شد
همزمان با آیین افتتاح دوازدهمین نمایشگاه بینالمللی کیش اینوکس ۲۰۲۵، از اکوسیستم فناوری و اقتصاد دانشبنیان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران (فریزونتک) بهعنوان نخستین سکو و زیستبوم دیجیتال توسعه فناوری در مناطق آزاد کشور رونمایی شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین المللی دبیرخانه شورایعای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، این رویداد با حضور رضا مسرور، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، شمسالدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، محمد کبیری، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و جمعی از مسئولان و چهرههای برجسته اقتصادی کشور از جمله محمدجواد ظریف، محمود واعظی و اسفندیار شاهمنصوری، معاون توسعه اقتصادی و سرمایهگذاری دبیرخانه شورایعالی برگزار شد.
فریزونتک با هدف پیوند راهبردی میان فناوری، سرمایه و بازار و بر پایه الگوی «نوآوری باز» طراحی شده است. این پلتفرم با معماری چندسویه تعاملات اقتصادی و فناورانه، بستری هوشمند برای پرورش ایدهها، توسعه فناوری، همافزایی میان شرکتهای دانشبنیان، نخبگان، سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی کشور فراهم میکند.
این پروژه ملی در راستای تحقق سیاستهای کلان اقتصاد دانشبنیان و در چارچوب برنامه هفتم پیشرفت کشور و براساس ماده (۶۵) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری–صنعتی طراحی و اجرا شده است.
فریزونتک گامی راهبردی در جهت شکلدهی به زیستبوم فناوری و نوآوری مناطق آزاد کشور است و میتواند به سکوی ملی همافزایی و همآفرینی اقتصادی و فناورانه تبدیل شود؛ سکویی که مأموریت دارد ظرفیتهای مناطق آزاد را در خدمت توسعه اقتصاد دانشبنیان و افزایش سهم فناوری در تولید و صادرات ملی قرار دهد.