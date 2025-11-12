به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد انزلی؛ مجید فاتحی، عضو هیأت‌ مدیره و معاون توسعه اقتصادی سازمان منطقه آزاد انزلی در نمایشگاه اینوکس کیش، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده سرمایه‌گذاری در شمال کشور اظهار کرد:«منطقه آزاد انزلی نخستین منطقه آزاد شمال ایران است که اقیانوسی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری را در خود جای داده و با بسته‌ای شامل 20 فرصت سرمایه‌گذاری جذاب در این نمایشگاه شرکت کرده است.»

وی افزود: «این رویداد اقتصادی بهترین بستر برای معرفی پروژه‌ها و برقراری ارتباط مستقیم با سرمایه‌گذاران است و ما طی روزهای برگزاری نمایشگاه پروژه‌های خود را برای تأمین مالی و جذب مشارکت بخش خصوصی معرفی می‌کنیم.»

فاتحی یکی از مهم‌ترین محورهای سرمایه‌گذاری منطقه را پست‌های اسکله در بندر کاسپین عنوان کرد و گفت:«بندر کاسپین دارای 22 پست اسکله است که تاکنون 6 پست آن توسط سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ساخته و در حال بهره‌برداری است. این بندر به‌عنوان تنها بندر احداث‌شده در دریا، از ایمنی و پایداری بالایی برخوردار بوده و تغییر سطح آب دریای خزر تأثیری بر روند فعالیت آن ندارد.»

به گفته وی، در هفت‌ماهه نخست سال جاری بیش از 600 هزار تن تخلیه و بارگیری کالا در بندر کاسپین انجام شده است. اتصال راه‌آهن سراسری به این بندر نیز، فرصت‌های تازه‌ای برای توسعه تجارت با کشورهای حوزه اوراسیا فراهم کرده است.

فاتحی با اشاره به دیگر فرصت‌های سرمایه‌گذاری منطقه آزاد انزلی گفت:«در بسته 20‌گانه فرصت‌های سرمایه‌گذاری، پروژه‌های متعددی در حوزه صنعتی و تولیدی پیش‌بینی شده است. از جمله، احداث کارخانجات صادرات‌محور در شهرک صنعتی شماره 3 که زمین این پروژه‌ها در اختیار سرمایه‌گذاران واجد شرایط قرار خواهد گرفت.»

وی تأکید کرد: «واگذاری زمین در این شهرک به سرمایه‌گذاران صادرات‌محور انجام می‌شود و این شهرک با تمام زیرساخت‌های لازم شامل آب، برق، گاز، تلفن و راه‌های دسترسی در حال تکمیل است. پیش‌بینی می‌کنیم طی شش ماه آینده فرایند واگذاری اراضی صنعتی آغاز شود.»

عضو هیأت‌ مدیره منطقه آزاد انزلی در پایان خاطرنشان کرد:«هدف ما ایجاد بستری امن و پایدار برای فعالیت فعالان اقتصادی، بازرگانان و سرمایه‌گذاران است تا بتوانند از ظرفیت‌های استراتژیک منطقه آزاد انزلی در مسیر رشد تولید، صادرات و اشتغال بهره‌مند شوند.»

