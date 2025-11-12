دکتر مسرور در آیین گرامیداشت روز کیش:
همدلی و تلاش جمعی، رمز تداوم توسعه کیش است
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، در آیین گرامیداشت روز کیش با قدردانی از تلاشها و همدلی فعالان اقتصادی، مدیران، نیروهای اجرایی و ساکنان جزیره، توسعه امروز کیش را نتیجه سالها همفکری و همکاری جمعی دانست.
به گزارش ایلنا، رضا مسرور با اشاره به سخنان خود در جلسه اخیر کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر جزیره کیش منطقه آزاد نبود، تفاوتی اساسی با سایر جزایر کشور نداشت. آنچه امروز کیش را متمایز کرده، بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی منطقه آزاد و همدلی میان مسئولان و مردم است.
مسرور با تأکید بر اینکه دولت نگاه حمایتی ویژهای به مناطق آزاد دارد، افزود: در یک سال گذشته بسیاری از محدودیتها برطرف شده است؛ از جمله حل موضوع واردات خودرو، رفع مالیات و ارزش افزوده مضاعف و ابلاغ بخشنامه دولت مبنی بر عدم مداخله دستگاههای اجرایی در امور مناطق آزاد. با این روند امیدواریم مشوقهای گذشته نیز به مناطق بازگردد.
وی با بیان اینکه «مردم کیش قدرشناس زحمات مدیران و فعالان اقتصادی هستند»، گفت: تحولات اخیر در کیش نسبت به گذشته چشمگیر است. هرچند همه مسائل حل نشده، اما مسیر پیشرفت بهروشنی در حال طی شدن است و پروژههای راکد گذشته یکییکی به سرانجام میرسند.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ادامه با اشاره به موضوع شرکت هواپیمایی کیشایر گفت: اگرچه این شرکت سالها پیش از مالکیت دولت خارج شده بود، اما همواره تأکید داشتهام که باید به کیش بازگردد. تلاش ما بازگشت کیشایر به کیش است.
مسرور از تصمیم جدید برای حمایت از ساکنان جزیره خبر داد و افزود: بهمنظور کاهش هزینههای زندگی در جزیره، تخفیف ۲۰ درصدی برای بلیتهای پرواز کیشایر در مسیرهای مبدا یا مقصد کیش در نظر گرفته شده است.
وی با تأکید بر لزوم تداوم برگزاری رویدادهای ملی و بینالمللی در کیش گفت: نباید حتی یک روز از سال، هتلهای کیش بدون مهمان باشند. رشد گردشگری بهطور مستقیم به پویایی اقتصادی جزیره منجر میشود.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پایان ضمن گرامیداشت یاد و نام مدیران فقید و پیشگامان توسعه کیش، اظهار امیدواری کرد: با همدلی، برنامهریزی دقیق و استمرار همکاریها، آیندهای روشنتر از امروز در انتظار جزیره کیش خواهد بود.
گفتنی است، آیین گرامیداشت روز کیش (۲۰آبانماه) با حضور معصومه آقاپور، مشاور رئیس جمهور در امور همکاریهای اقتصادی، محمد کبیری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، ائمه معزز جمعه و جمعی از فعالین اقتصادی و کیشوندان در سالن همایش های جزیره کیش برگزار شد.