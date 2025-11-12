برگزاری پنل تخصصی «فرصتهای سرمایهگذاری در مناطق آزاد و روشهای تأمین مالی» در حاشیه کیش اینوکس ۲۰۲۵
پنل تخصصی «فرصتهای سرمایهگذاری در مناطق آزاد و روشهای تأمین مالی» در حاشیه دوازدهمین رویداد بینالمللی کیش اینوکس 2025 با حضور رضا مسرور، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد، جمعی از معاونان و مدیران اقتصادی و سرمایهگذاری دبیرخانه شورایعالی و سازمانهای مناطق آزاد، فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران برگزار شد.
به گزارش ایلنا، در این نشست، مدیران و مسئولان سازمانهای مناطق آزاد به تشریح ظرفیتها و فرصتهای سرمایهگذاری مناطق خود پرداختند و گزارشی از پروژههای آماده سرمایهگذاری و روشهای تأمین مالی در حوزههای مختلف ارائه کردند.
معرفی هدفمند فرصتها، کلید جذب سرمایهگذاران است
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در این نشست با تأکید بر ضرورت معرفی دقیق و حرفهای فرصتهای سرمایهگذاری گفت: مدیران مناطق باید بهصورت هدفمند ظرفیتهای خود را معرفی کنند تا سرمایهگذاران بتوانند بر پایه اطلاعات شفاف و قابل اعتماد تصمیمگیری کنند. معرفی درست فرصتها، مهمترین گام در مسیر جذب سرمایهگذاری است.
رضا مسرور در ادامه با اشاره به اهمیت آشنایی نزدیک سرمایهگذاران با ظرفیتهای واقعی مناطق، پیشنهاد برگزاری تورهای بازدید از مناطق آزاد را مطرح کرد و افزود: بازدید میدانی سرمایهگذاران از مناطق میتواند به شناخت بهتر فرصتها و تسریع در تصمیمگیریهای اقتصادی منجر شود.
این پنل با هدف تبادل دیدگاهها درباره فرصتهای نوین سرمایهگذاری، راهکارهای تأمین مالی و تعامل مؤثر بخش دولتی و خصوصی در چارچوب برنامههای اقتصادی مناطق آزاد برگزار شد.