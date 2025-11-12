به گزارش ایلنا، رضا مسرور در این نشست با قدردانی از حضور مدیران و فعالان بازار سرمایه و همکاری‌های سازمان بورس گفت: موضوع بورس بین‌الملل بر اساس مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۳۹۷ مطرح شد و مقرر گردید این بورس در یکی از مناطق آزاد کشور، ترجیحاً در جزیره کیش، مستقر شود. با توجه به ظرفیت‌های قانونی مناطق آزاد، این بورس می‌تواند نقش مهمی در توسعه ابزارهای مالی بین‌المللی، انتشار اوراق ارزی و کمک به ثبات اقتصادی کشور ایفا کند.

مسرور با اشاره به سابقه چندساله این پروژه افزود: بورس بین‌الملل از حدود هفت تا هشت سال پیش مطرح بوده اما به دلایل مختلف متوقف مانده بود. خوشبختانه با همکاری سازمان بورس و پیگیری‌های انجام‌شده، این پروژه دوباره در مسیر اجرا قرار گرفته است.

ترکیب سهامداران بورس بین‌الملل تعیین شد

وی در تشریح ساختار سهامداری این بورس گفت: طبق قانون، هیچ سهامداری نمی‌تواند بیش از دو و نیم درصد از سهام بورس بین‌الملل را در اختیار داشته باشد. بنابراین، ترکیب گسترده‌ای از سهامداران داخلی و خارجی لازم است تا این بورس شکل بگیرد. در بخش سهامداران داخلی، جلسات متعددی با نهادهای مالی و شرکت‌های تأمین سرمایه برگزار شده و تقریباً تمام شرکت‌های بزرگ بازار سرمایه آمادگی خود را برای سهام‌داری اعلام کرده‌اند. در بخش خارجی نیز فهرستی از سرمایه‌گذاران آماده و به سازمان بورس ارائه شده است.

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه حدود ۵۰ درصد از سهام این بورس به سرمایه‌گذاران خارجی اختصاص دارد، افزود: در جلسات اخیر، شرکت‌ها و بانک‌هایی که در خارج از کشور ثبت شده‌اند نیز برای مشارکت در این پروژه اعلام آمادگی کرده‌اند. لیست نهایی سهامداران خارجی آماده شده و در اختیار سازمان بورس قرار دارد. امیدواریم در جلسه آینده شورای‌عالی بورس، هم تمدید مجوز پروژه و هم تأیید فهرست سهامداران خارجی تصویب شود.

آغاز پذیره‌نویسی تا دو ماه آینده

مسرور با اعلام برنامه زمان‌بندی اجرای پروژه گفت: پیش‌بینی می‌کنیم پس از تصویب نهایی شورای‌عالی بورس، ظرف پنج تا شش ماه آینده مراحل فنی و فناوری اطلاعات بورس بین‌الملل تکمیل شود و سال آینده شاهد آغاز فعالیت رسمی آن باشیم. طبق مدل نهایی سهامداری، ۴۰ درصد سهام به سرمایه‌گذاران داخلی، ۴۰ درصد به خارجی‌ها و ۲۰ درصد از طریق پذیره‌نویسی عمومی عرضه خواهد شد. این پذیره‌نویسی پس از تمدید مجوز و در یکی دو ماه آینده آغاز می‌شود.

وی در ادامه از شرکت‌های تأمین سرمایه و نهادهای مالی خواست در این طرح مشارکت کنند؛ سرمایه‌گذاران مطمئن باشند که بازده دلاری سهام در این پروژه جذاب و رقابتی خواهد بود. هنوز فرصت برای حضور سرمایه‌گذاران جدید وجود دارد و امیدواریم با مشارکت بخش خصوصی داخلی و خارجی، این بورس به‌زودی عملیاتی شود.

بورس بین‌الملل، پروژه‌ای ملی در خدمت اقتصاد کشور

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با تأکید بر اینکه این طرح، پروژه‌ای ملی است، گفت: این بورس، بورس مناطق آزاد نیست بلکه بورس بین‌المللی کشور است که در مناطق آزاد مستقر خواهد شد. نظارت کامل آن بر عهده سازمان بورس و اوراق بهادار است، اما با توجه به ماهیت بین‌المللی فعالیت‌ها، لازم است مقررات انعطاف‌پذیرتری در مناطق آزاد اعمال شود تا بتوانیم در شرایط فعلی اقتصادی کشور نقش حمایتی ایفا کنیم.

مسرور ادامه داد: از ابتدای طرح موضوع بورس بین‌الملل، سازمان بورس همکاری بسیار خوبی داشته و دولت نیز از این پروژه استقبال کرده است. با اراده مشترک دولت، شورای‌عالی بورس و مناطق آزاد، این طرح به‌زودی به نتیجه خواهد رسید.

پیشنهاد تشکیل تشکل نهادهای مالی در مناطق آزاد

وی با اشاره به ضرورت ایجاد ساختارهای حرفه‌ای مالی در مناطق آزاد گفت: در حال حاضر در هر منطقه آزاد انجمن سرمایه‌گذاران وجود دارد، اما تشکل مشترکی برای نهادهای مالی مناطق آزاد نداریم. پیشنهاد من این است که فعالان این حوزه، حتی اگر در خارج از مناطق آزاد ثبت شده‌اند، اقدام به تشکیل این تشکل کنند تا بتوانیم در چارچوب مقررات شورای‌عالی مناطق آزاد، مشوق‌ها و حمایت‌های لازم را برای آن‌ها فراهم کنیم.

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پایان با اشاره به تغییر رویکرد توسعه‌ای مناطق آزاد اظهار داشت: رویکرد دولت حرکت مناطق آزاد از فعالیت‌های صرفاً تجاری و ساخت مراکز خرید به سمت تبدیل شدن به هاب‌های مالی، فناوری و اقتصاد دیجیتال است. جزیره کیش نیز در همین مسیر گام برمی‌دارد و راه‌اندازی بورس بین‌الملل می‌تواند گامی مؤثر در تحقق این هدف باشد.

