به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ارس؛ دکتر هادی مقدم‌زاده، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل این سازمان در ساعات اولیه برگزاری نمایشگاه کیش اینوکس ۲٠۲۵ با حضور در غرفه این سازمان میزبان گریگور هاکوبیان، سفیر ارمنستان در ایران بود.

مقدم‌زاده در این دیدار با تشریح دستاوردهای منطقه آزاد ارس گفت: منطقه آزاد ارس با میزبانی از ۲۵۰ واحد صنعتی فعال و ۱۷۰ واحد دیگر در حال تکمیل به عنوان صنعتی‌ترین منطقه آزاد کشور شناخته می‌شود. این منطقه با بهره‌مندی از شرایط اقلیمی ممتاز، منابع آبی پایدار و وجود گلخانه‌های متعدد به قطب گلخانه‌ای شمال غرب ایران تبدیل شده است.

مقدم زاده در ادامه با اشاره به موقعیت استراتژیک منطقه آزاد ارس به عنوان تنها مرز زمینی ایران با ارمنستان و دروازه ارتباطی با کشورهای حوزه اوراسیا خاطرنشان کرد: پایانه مرزی نوردوز در منطقه آزاد ارس بسیار فعال بوده و پیشینه همکاری‌های ما با ارمنستان نویدبخش گسترش روابط اقتصادی و تجاری است. ما مصمم هستیم تا با افزایش مبادلات با همسایگان، منافع متقابلی را برای ایران و کشورهای منطقه به ارمغان آوریم.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس با بیان این که این منطقه رتبه نخست جذب گردشگر در میان مناطق آزاد کشور را دارد اظهار داشت: در حال حاضر تردد زمینی و مسافری با جمهوری آذربایجان برقرار نیست و ارس بیشترین آمار گردشگران خارجی را از کشور ارمنستان جذب کرده است. ما تمام تلاش خود را به کار گرفته‌ایم تا این تعاملات را در چارچوب قوانین توسعه بخشیم.

در ادامه این نشست گریگور هاکوبیان، سفیر ارمنستان در ایران گفت: ما علاقه‌مندیم تبادلات اقتصادی و تجاری خود با ایران را به ویژه از مسیر منطقه آزاد ارس گسترش دهیم.

سفیر ارمنستان با اشاره به درخواست شهروندان کشورش برای سفر به ایران با خودروهای شخصی افزود: بسیاری از هموطنان ما که قصد گردشگری در ایران را دارند تمایل دارند با خودروی شخصی خود وارد منطقه آزاد ارس شوند و در محدوده این منطقه تردد کنند. درخواست ما این است که با انجام بررسی‌های کارشناسی و در چارچوب قوانین، این امکان فراهم شود.

دوازدهمین دوره نمایشگاه کیش اینوکس تا ۲۲ آبان ماه در جزیره کیش برگزار می‌شود و میزبان ۳۷ نشست و کارگروه تخصصی با حضور اقتصاددانان و مدیران ارشد کشور است. در این رویداد دبیرخانه شورایعالی و سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با برگزاری جلسات تخصصی و معرفی طرح‌های کلان سرمایه‌گذاری، نقش این مناطق را در جذب سرمایه، توسعه صادرات، نوآوری و پیوند اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی برجسته می‌کنند.

