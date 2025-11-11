به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، زونگ پی وو سفیر چین با تقدیر از برنامه‌ها و اقدامات سازمان منطقه آزاد انزلی در اجرای طرح یک کمربند یک جاده چین در غرب آسیا، اضافه کرد: با تشریک‌مساعی دو طرف در حوزه‌های تولیدی باید عصر جدیدی از مناسبات دو و چندجانبه را ترسیم کنیم.

سفیر چین در ادامه با طرح سؤالاتی در خصوص حوزه‌های فعالیت سرمایه‌گذاران چینی در نخستین منطقه آزاد شمال کشور، و بعد از دریافت اطلاعات در این زمینه گفت: حضور شرکت‌های چینی باسابقه بیست‌ساله در این منطقه نشان‌دهنده علایق و فرصت‌های همکاری مشترک دو کشور بوده که ما با تقویت و افزایش فعالیت شرکت‌های چینی در این منطقه موافقیم.

وی با اظهار خوشحالی از اینکه سرمایه‌گذاران چینی نیروی محرکه خوبی در توسعه منطقه آزاد انزلی بودند، افزود: حمایت‌های سازمان منطقه آزاد انزلی در روند رو به گسترش حضور سرمایه‌گذاران تولیدی چینی در این منطقه قابل‌تقدیر است.

وی در پایان خاطرنشان کرد که پیشنهادات مطرح شده با نگاه مثبت مورد پیگیری قرار می‌دهیم.

گفتنی است در پایان این برنامه، سفیر چین به همراه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی از زیرساخت‌های مجتمع بندری کاسپین و همچنین شرکت یونچِنگ، یکی از تولیدکنندگان فعال و باسابقه چینی مستقر در منطقه آزاد انزلی، بازدید کرد و در جریان توانمندی‌های صنعتی، لجستیکی و ظرفیت‌های توسعه همکاری‌های دو کشور قرار گرفت.

انتهای پیام/