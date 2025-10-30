خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آیین بهره‌برداری از پروژه‌های زیرساختی فرودگاه بین‌المللی کیش با حضور وزیر اقتصاد برگزار شد؛

ارتقای ایمنی پروازها و گامی بزرگ در مسیر هوشمندسازی

ارتقای ایمنی پروازها و گامی بزرگ در مسیر هوشمندسازی
کد خبر : 1712192
لینک کوتاه کپی شد.

️با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، دبیر شورای عالی مناطق آزاد، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، رئیس کل گمرک ایران، مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و مدیران عامل مناطق آزاد کشور، مجموعه‌ای از پروژه‌های زیرساختی و فناورانه فرودگاه بین‌المللی کیش به بهره‌برداری رسید.

به گزارش  ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، در این مراسم، باند جنوبی فرودگاه کیش، برج مراقبت و ساختمان تکنیکال بلاک جدید، سامانه‌های ناوبری DVOR/DME و ILS/DME، سیستم روشنایی CAT II افتتاح شدند؛ پروژه‌هایی که نقش مهمی در ارتقای ایمنی پرواز، افزایش ظرفیت عملیاتی و تبدیل کیش به یکی از فرودگاه‌های پیشرفته کشور ایفا می‌کنند.

عزت‌الله محمدی، مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، در این آئین ضمن قدردانی از مسئولان، پیمانکاران و نیروهای اجرایی پروژه‌ها گفت: اولین باند استاندارد کشور با عرض ۶۰ متر و اجرای روشنایی CAT II در فرودگاه کیش به بهره‌برداری رسیده است. این باند یکی از شاخص‌ترین و کاملاً استانداردترین باندهای کشور به شمار می‌آید.

وی با اشاره به نصب و راه‌اندازی سامانه دقیق فرود (ILS) برای نخستین‌بار در این فرودگاه افزود: با توجه به شرایط اقلیمی جزیره کیش که معمولاً با مه صبحگاهی یا گرد و غبار محلی همراه است، این سامانه موجب کاهش لغو و تأخیر پروازها و افزایش دقت فرود شده است؛ به‌گونه‌ای که حداقل دید لازم برای فرود از ۲۴۰۰ متر به ۸۰۰ متر ارتقا یافته است.

مدیرعامل شرکت توسعه بنادر و فرودگاه‌های کیش همچنین از نصب سامانه «DVOR/DME» به‌عنوان سامانه تقرب پروازها خبر داد و گفت: این سیستم امکان نشست و برخاست ایمن‌تر و دقیق‌تر را برای خلبانان فراهم می‌کند و در شرایط جوی دشوار نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

محمدی در ادامه به افتتاح برج مراقبت جدید فرودگاه اشاره کرد و اظهار داشت: برج جدید با بهره‌گیری از آخرین نسل تجهیزات فرستنده، گیرنده و سیستم سوئیچینگ پیشرفته ساخته شده و پس از سه ماه آزمایش موفق، امشب به‌صورت رسمی به بهره‌برداری می‌رسد. این برج نماد نوسازی و هوشمندسازی در صنعت هوانوردی کشور است.

وی همچنین با اشاره به دستاوردهای فرودگاه کیش در حوزه فناوری و هوشمندسازی گفت: فرودگاه کیش هم‌اکنون دارای هوشمندترین ترمینال کشور است که دو سال پیش افتتاح شد و به ۱۰ پل تلسکوپی و سامانه‌های کاملاً مکانیزه در حوزه پذیرش مسافر، بار و پرداخت‌های الکترونیکی مجهز است. تمامی محاسبات مالی و عملیاتی این فرودگاه از طریق نرم‌افزارهای داخلی و بومی انجام می‌شود.

مدیرعامل شرکت توسعه بنادر و فرودگاه‌های کیش در ادامه از اجرای چند طرح مهم دیگر خبر داد و افزود: پروژه‌های در دست اقدام شامل سایت جدید سوخت‌رسانی با ظرفیت چهار و نیم میلیون لیتر، شاپ بزرگ هلی‌کوپتری کشور با پیشرفت ۸۰ درصدی، و مرکز تعمیر و نگهداری هواپیما (MRO) با مشارکت بخش خصوصی است. برای اجرای این طرح‌ها، بیش از هزار و پانصد میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده است.

او با تأکید بر استفاده از توان شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی گفت: در حوزه روشنایی باند و سامانه‌های هوشمند ترمینال، از فناوری‌ها و نرم‌افزارهای کاملاً بومی استفاده شده که نقش قابل‌توجهی در افزایش بهره‌وری و کاهش مصرف انرژی داشته است.

محمدی در ادامه با اشاره به افزایش فعالیت‌های فرودگاهی افزود: در حال حاضر سالانه بیش از ۲۳ هزار و ۶۰۰ نشست و برخاست در فرودگاه کیش انجام می‌شود و این فرودگاه از نظر سطح تجهیزات و خدمات در زمره برترین فرودگاه‌های کشور قرار دارد. هدف ما این است که مردم اثر این سرمایه‌گذاری‌ها را در کیفیت خدمات و تسهیلات فرودگاهی به‌طور ملموس احساس کنند.

وی در پایان از آغاز پروازهای بین‌المللی جدید خبر داد و گفت: از ۸ آبان، نخستین پرواز مستقیم از بغداد به کیش توسط شرکت هواپیمایی العراقیه انجام می‌شود و طبق برنامه، هفته‌ای شش پرواز میان بغداد و کیش برقرار خواهد شد. جذب ایرلاین‌های خارجی یکی از سیاست‌های اصلی منطقه آزاد کیش است و ما زیرساخت‌های لازم برای اجرای این سیاست را فراهم کرده‌ایم.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ