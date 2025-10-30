برقراری مسیر پروازی بغداد – کیش توسط هواپیمایی العراقیه

️به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، مسیر پروازی مستقیم بغداد – کیش – بغداد توسط شرکت هواپیمایی العراقیه برقرار شد. این اقدام در راستای توسعه شبکه پروازهای بین‌المللی فرودگاه کیش و گسترش همکاری‌های گردشگری و اقتصادی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق انجام گرفته است.

با آغاز این پروازها، جزیره کیش به عنوان یکی از مقاصد مهم گردشگری منطقه، پذیرای مسافران عراقی خواهد بود و بستر تقویت تبادلات فرهنگی و تجاری میان دو کشور بیش از پیش فراهم می‌شود.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، پروازهای مسیر بغداد – کیش – بغداد هر هفته در روزهای سه‌شنبه، پنج‌شنبه و جمعه انجام خواهد شد و امکان سفر سریع، مستقیم و راحت میان دو مقصد را برای مسافران و گردشگران مهیا می‌سازد.علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه بلیت، به وب‌سایت رسمی شرکت هواپیمایی العراقیه یا دفاتر معتبر خدمات مسافرتی مراجعه کنند.

