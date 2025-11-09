حضور منطقه آزاد انزلی در دوازدهمین نمایشگاه بینالمللی Kish Invex 2025
سازمان منطقه آزاد انزلی در دوازدهمین دوره نمایشگاه بینالمللی بورس، بانک، بیمه، خصوصیسازی و معرفی فرصتهای سرمایهگذاری کشور (Kish Invex 2025) حضور مییابد.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، این نمایشگاه که از ۱۹ لغایت ۲۲ آبان ۱۴۰۴ در مرکز نمایشگاههای بینالمللی و مرکز همایشهای بینالمللی جزیره کیش برگزار میشود، یکی از مهمترین رویدادهای تخصصی کشور در حوزه تبادل مالی، سرمایهگذاری و معرفی ظرفیتهای اقتصادی به شمار میرود.
منطقه آزاد انزلی با هدف تبیین مزیتهای رقابتی، ارائه فرصتهای سرمایهگذاری، معرفی طرحهای توسعهای و برقراری تعاملات سازنده با فعالان بخش خصوصی، نهادهای اقتصادی و سرمایهگذاران داخلی و بینالمللی در این دوره از نمایشگاه حضور خواهد داشت.
شایان ذکر است Kish Invex 2025 بستری برای گفتوگوهای تخصصی، رونمایی از پروژههای جدید و تقویت همکاریهای منطقهای و ملی در حوزههای بورس، بانکی، بیمهای و تأمین مالی فراهم میکند و مشارکت منطقه آزاد انزلی گامی مهم در جهت توسعه جریان سرمایهگذاری و جذب مشارکتهای اقتصادی در شمال کشور محسوب میشود.