خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حضور منطقه آزاد انزلی در دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی Kish Invex 2025

حضور منطقه آزاد انزلی در دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی Kish Invex 2025
کد خبر : 1711750
لینک کوتاه کپی شد.

سازمان منطقه آزاد انزلی در دوازدهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک، بیمه، خصوصی‌سازی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشور (Kish Invex 2025) حضور می‌یابد.

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، این نمایشگاه که از ۱۹ لغایت ۲۲ آبان ۱۴۰۴ در مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی و مرکز همایش‌های بین‌المللی جزیره کیش برگزار می‌شود، یکی از مهم‌ترین رویدادهای تخصصی کشور در حوزه تبادل مالی، سرمایه‌گذاری و معرفی ظرفیت‌های اقتصادی به شمار می‌رود.
منطقه آزاد انزلی با هدف تبیین مزیت‌های رقابتی، ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری، معرفی طرح‌های توسعه‌ای و برقراری تعاملات سازنده با فعالان بخش خصوصی، نهادهای اقتصادی و سرمایه‌گذاران داخلی و بین‌المللی در این دوره از نمایشگاه حضور خواهد داشت.
شایان ذکر است Kish Invex 2025 بستری برای گفت‌وگوهای تخصصی، رونمایی از پروژه‌های جدید و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و ملی در حوزه‌های بورس، بانکی، بیمه‌ای و تأمین مالی فراهم می‌کند و مشارکت منطقه آزاد انزلی گامی مهم در جهت توسعه جریان سرمایه‌گذاری و جذب مشارکت‌های اقتصادی در شمال کشور محسوب می‌شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ