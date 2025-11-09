آغاز پیگیری مشکلات جزیره کیش پس از سفر وزیر امور اقتصادی و دارایی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، نشست تخصصی «تسهیل صادرات از مناطق آزاد» با حضور سید عبدالمجید اجتهادی، مشاور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون اقتصادی و مدیران سازمان منطقه آزاد کیش، رؤسای جوامع و سندیکاها و جمعی از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برگزار شد.

سید عبدالمجید اجتهادی در حاشیه این نشست و با اشاره به سفر اخیر وزیر اقتصاد به جزیره کیش و طرح دغدغه‌های فعالان اقتصادی توضیح داد: در امتداد سفر هفته گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی به کیش و جلساتی که با فعالان برگزار شد، مسائل مالیاتی و گمرکی مطرح ‌شده، به دستور وزیر در تهران در دستور کار قرار گرفت. به همراه سرپرست دفتر سیاستگذاری، مدل‌سازی و تحلیل‌های اقتصادی مأموریت داریم با حضور در کیش موضوعات را شنیده و راهکارهای قانونی موجود را بررسی کنیم.

مشاور اقتصادی وزیر اقتصاد با بیان این‌که بسیاری از چالش‌های میان منطقه و گمرک با قوانین فعلی قابل‌حل است اظهار داشت: بخش مهمی از مشکلات نیازمند قانون‌گذاری جدید نیست این موارد از طریق برگزاری نشست‌های مشترک، بازنگری بخشنامه‌ها و دریافت نظر فعالان اقتصادی قابل رفع است.

اجتهادی در ادامه درباره محور مالیات توضیح داد: برخی موضوعات در این حوزه نیازمند اصلاحات قانونی است به همین دلیل پیشنهاد شد جلسه‌ای مجزا برای بررسی مسیر حقوقی دقیق تشکیل شود.

وی درباره مسائل ارزی نیز بیان کرد: در بانک مرکزی دیدگاه‌های متفاوتی درباره نحوه اعمال مقررات ارزی در مناطق آزاد وجود دارد. با توجه به آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باید بررسی دقیق‌تری انجام شود تا چارچوبی واحد و مشخص تدوین گردد.

مشاور اقتصادی وزیر اقتصاد سپس اعلام کرد: جمع‌بندی نظرات و مطالبات فعالان اقتصادی کیش به تهران منتقل خواهد شد و جلسات مشترک با سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی برگزار می‌شود. با تدابیری که وزیر اقتصاد اتخاذ کرده و با تأکید بر بازگرداندن مناطق آزاد به فلسفه اصلی تأسیس خود (سرمایه‌گذاری، ارتباط مؤثر با بازارهای بین‌المللی و تسهیل تجارت) امید می‌رود بخش عمده مشکلات قابل‌حل باشد.

اجتهادی در پایان گفت: هدف، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مناطق آزاد مطابق نظر قانون‌گذار و رویکرد دولت است و پیگیری مسائل فعالان اقتصادی تا حصول نتیجه ادامه خواهد داشت.

انتهای پیام/