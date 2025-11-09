کیش اینوکس دوازدهم، چشم اندازی تازه به اقتصاد ایران​

خبرگزاری کار ایران
بزرگترین گردهمایی سالانه خانواده بزرگ صنعت مالی ایران با ایده‌های پیشگامانه و چشم‌اندازهای تازه از نوزدهم لغایت بیست و دوم آبانماه در جزیره کیش برگزار می شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، دوازدهمین نمایشگاه و همایش بین‌المللی بورس، بانک، بیمه، خصوصی ‌سازی و معرفی فرصت‌های سرمایه ‌گذاری کشور با مشارکت نزدیک به 300 بنگاه و نهاد مالی از بازار پول، سرمایه، بیمه‌ها، هلدینگ‌های بزرگ و بنگاه‌های فن‌آور از 19 آبان در کیش درسالن خلیج فارس مرکز همایش‌های بین‌المللی جزیره‌ کیش آغاز می شود.

دراین رویداد مهم اقتصادی که حضور و با سخنرانی مقام های مسئول و چهره های مطرح اقتصادی آغاز می شود طی چهار روز در بخش های نمایشگاهی و همایشی میزبان هزاران بازدید کننده تخصصی است.

ظرفیت‌های صنعت مالی برای توسعه‌ی اقتصادی، جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد مدرن، بازار سرمایه و جنگ دوازده روزه، روندهای کلان اقتصادی در آینده، چشم انداز بازارهای دارایی، نقشه راه سرمایه گذاری موثر و رفتار اقتصادی مردم در شرایط بحران از موضوعات کلان و اساسی است که توسط صاحب نظران و آگاهان مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت. برگزاری رویداد کیش اینوکس در منطقه آزاد کیش با نگاه به بعد بین المللی آن و با هدف تقویت تعاملات اقتصادی داخلی و خارجی پایه ریزی شده و در سالهای گذشته میزبان هزاران میهمان و بازدید کننده خارجی بوده است.

دربخش محتوایی گردهمایی امسال نیز، علاوه بر نشست های متعدد در ساعات برگزاری نمایشگاه، ۳۶ نشست و پنل تخصصی با طیف متنوع و جامعی از مسائل و مباحث تخصصی و اقتصادی با همکاری جمعی از اقتصاددانان و مدیران تراز اول کشور درمرکز همایش های بین المللی کیش برگزار می شود.

نقش نوآوری و فناوری در توسعه‌ بازارها، تامین مالی هوشمند، ضرورت ادغام در شرایط فعلی اقتصاد ایران، توسعه‌ بانکداری دیجیتال و فین‌تک، هوش مصنوعی در صنعت بانکداری، تمرکز بر نوآوری‌های مالی و بانکی، نقش صنعت بیمه در ایجاد امنیت اقتصادی، پیوند میان استارتاپ‌ها و سرمایه‌گذاران، حرکت از تأمین مالی کوتاه‌مدت به سمت سرمایه‌گذاری پایدار، فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، مسیر تأسیس بورس بین‌الملل، اینشورتک و تحول دیجیتال، معرفی پروژه‌های صادرات‌ محور و زنجیره‌های تأمین، معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و نقش مناطق آزاد و ویژه‌ی اقتصادی در ارتقای جایگاه ایران در زنجیره‌ی ارزش جهانی از دیگر محورهای موضوعی در نشست های تخصصی کیش اینوکس دوازدهم است.

